Monaco-PSG : les regrets d’Aleksandr Golovin après le nul

Au terme d’un match dominé par les Monégasques, l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0). Alors que l’ASM a manqué beaucoup d’occasions, notamment en première période, le milieu de terrain Aleksandr Golovin (27 ans) ne peut s’empêcher d’avoir des regrets après la rencontre.

«Globalement, c’était un bon match. On méritait de marquer, mais je suis content. En seconde période, on était fatigués. On a usé beaucoup d’énergie en première période. C’est aussi une bonne équipe, contre qui il est difficile de jouer et de presser pendant 90 minutes», a souligné le Russe sur Prime Video.