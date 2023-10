Le Havre-Lens : les compositions sont tombées

La Ligue 1 reprend du service après la trêve internationale. Ce vendredi soir, Le Havre accueille Lens en ouverture de la 9e journée du championnat (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). 13e, le HAC reste sur deux revers sans marquer et pourrait se faire dépasser par son adversaire du soir, 14e, qui n’a pas perdu depuis 5 matchs toutes compétitions confondues.

Luka Elsner aligne vraisemblablement un 4-2-3-1 avec un entrejeu formé par Kuzyaev et Touré, derrère le trio Casimir-Alioui-Sabbi pour épauler Bayo, placé en pointe. De son côté, le RC Lens se présente dans un habituel 3-4-2-1 où Gradit, Danso et Haïdara protègent Samba tandis que les pistons sont Aguilar et Frankowski. Mendy et Diouf composent le double pivot. Enfin, Sotoca et Thomasson soutiennent Saïd, titularisé à la place de Wahi, suspendu.

Les compositions :

Le Havre : Desmas - Salmier, Sangante, Lloris, Opéri - Kuzyaev, Touré - Casimir, Alioui, Sabbi - Bayo

Lens : Samba - Gradit, Danso, Haïdara - Aguilar, Mendy, Diouf, Frankowski - Sotoca, Thomasson - Saïd