EdF : Didier Deschamps compte toujours sur Paul Pogba

Gêné par des blessures, Paul Pogba a connu une saison noire avec la Juventus Turin. Mais le Français semble enfin apercevoir la lumière au bout du tunnel puisqu’il a rejoué en amical avec la Vieille Dame et s’est notamment distingué en participant au large succès turinois face à Alessandria, pensionnaire de Serie C (5-0). Si son retour en Serie A est attendu en grande pompe, le joueur de 30 ans patientera avant de porter à nouveau la tunique tricolore. Lors d’un entretien accordé à L’Équipe, Didier Deschamps a abordé la situation complexe de l’ex-Mancunien. Même s’il estime qu’un retour de Paul Pogba est encore trop tôt, Didier Deschamps a renouvelé sa confiance envers "la Pioche" et attend que celui-ci retrouve ses pleines capacités.

« Oui, potentiellement oui, mais il sort d’une année tellement compliquée, avec ses blessures, ses problèmes extra-sportifs. Il faut qu’il retrouve tous ses moyens. J’échange avec lui, évidemment, mais dans sa reprise, il y a un temps incompressible : il faut qu’il enchaîne les séances d’entraînement, puis les entrées en jeu, puis les matches, et que son corps résiste. Je veux Paul en équipe de France si c’est Paul. Mais je pense qu’il peut revenir, il en a le mental, les capacités », a exprimé le technicien tricolore.