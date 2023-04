Le gros coup de gueule du CUP contre le PSG

C’est la goutte d’eau. Le Collectif Ultra Paris a réagi suite à la divulgation d’un mail envoyé par le PSG aux différents "Fans Clubs", qui ordonnaient aux supporters présents dans la tribune Boulogne du Parc des Princes de respecter un certain nombre de règles, comme un code vestimentaire non-apparenté aux ultras, et de comportement (interdiction de se lever). Un message sous forme d’avertissement car le club expliquait également se réserver le droit d’interdire l’accès à la tribune aux récalcitrants. «Un mail particulièrement maladroit et liberticide» s’insurge le CUP dans un communiqué publié cette nuit sur les réseaux sociaux, dénonçant «une communication désastreuse qui nous renvoie aux discriminations dont nous avions été victimes de la part d’une direction qui à l’époque avait décidé de bannir les ultras du Parc des Princes.»

L’association des ultras du PSG s’interroge sur la direction prise ces derniers mois par le club et s’inquiète de la suite. «Est-ce qu’au lieu d’aseptiser encore plus l’ambiance du Parc l’urgence ne serait pas plutôt de limiter drastiquement la revente des billets sur Tickectplace qui tue l’âme du Parc ? Au regard des multiples problèmes qui gangrènent la saison du club, nous nous demandons légitimement s’il y a bien un pilote dans l’avion. Nous prenons acte à cette occasion du refus opposé à notre demande de rencontrer officiellement le président Nasser Al-Khelaïfi. Peut-être que nous ne sommes pas assez "aseptisés" pour être fréquentables». L’ambiance ne s’arrange pas au PSG et risque d’être morose pour la réception de Lorient le 30 avril prochain, d’autant que la tribune Auteuil sera close. La commission de discipline l’a sanctionné d’un match ferme à la suite du craquage de fumigènes intervenus lors de PSG-Lyon, à l’occasion des 15 ans de la K-Soce Team.

