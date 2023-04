PSG-Lens : la fierté de Florian Sotoca malgré la défaite

Après la défaite du RC Lens sur la pelouse du Paris Saint-Germain (3-1), Florian Sotoca a tenu à rappeler que son équipe s’était battue jusqu’au coup de sifflet final malgré la physionomie de la rencontre. «La fierté qu’on peut avoir ce soir, c’est le fait d’avoir rien lâché. On sait que prendre un carton (rouge, ndlr) au bout de vingt minutes, ça fait mal à la tête. On revient à 3 à 0 à la mi-temps donc beaucoup d’équipes auraient plongé mais nous on a su relever la tête en deuxième période. On a su garder notre identité, notre envie de toujours avancer. Ca fait partie du jeu. Même si on sait qu’ici c’est difficile à onze alors à dix encore plus mais je pense qu’on a montré un bon visage ce soir», a tout d’abord confié le joueur de 32 ans.

«Il y a toujours des buts évitables. Après il y a de la qualité en face. On n’a pas à rougir. On a des regrets juste sur le carton rouge parce qu’à onze contre onze, on leur tenait tête et ils nous craignaient et ça, c’est important. Ca fait partie du foot. On a sept matchs pour finir le plus tôt possible. On va essayer de s’accrocher, de jouer notre jeu comme on le fait depuis le début de la saison et en tout cas ce soir on peut être fier de nous et de tout le peuple lensois. On voulait gagner surtout pour finir le plus haut possible. On sait qu’on mérite cette deuxième place mais ça peut aller vite dans un sens ou dans l’autre donc reposons nous bien et on a un match important qui arrive contre Monaco», a conclu le Lensois.

