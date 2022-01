Coupe d'Allemagne : Fribourg écrase Hoffenheim, l'Union remporte le derby de Berlin

Une belle soirée de coupe d’Allemagne ce mercredi soir, avec deux 8es de finales, qui ont vu Fribourg s'imposer facilement sur la pelouse d'Hoffenheim (1-4) et l'Union Berlin remporter le derby de la capitale allemande face au Hertha (2-3). Dans le match entre Hoffenheim et Fribourg, les visiteurs étaient le mieux entrés dans ce match. Après 10 minutes de jeu, le milieu de terrain de Fribourg Vicenzo Griffo trouvait la faille (1-0, 10e). L'Italien inscrivait un doublé quelques minutes plus tard sur penalty (2-0, 36e). Le retour des vestiaires marquait le réveil des locaux, qui réduisaient la marque suite à un but contre son camp du défenseur de Fribourg Nico Schlotterbeck (1-2, 53e). Mais seulement deux minutes plus tard, Fribourg refaisait le break grâce à Kevin Schade (3-1, 55e). Les hommes de Christian Streich, faisaient définitivement la différence après une superbe action collective conclue par le milieu Ermedin Demirovic (1-4, 68). Hoffenheim pensait réduire la marque en fin de match, mais le but de Bebou sur corner était refusé pour hors-jeu (88e). Après quatre minutes de temps additionnel, Fribourg s'imposait 4-1 et se qualifiait pour le tour suivant.

Comme dans le premier huitième, avantage aux visiteurs, c’était l’Union qui avait le mieux débuté ce derby de Berlin en ouvrant le score au bout de dix minutes grâce au buteur allemand Andreas Voglsammer qui trompait Schowlow d'une superbe reprise de volée lobée (1-0 , 11e, vidéo du but en fin d'article). Le Hertha pensait égaliser juste avant la mi-temps, mais le but du milieu berlinois Suat Serdar était refusé pour une position illicite (47e). Le début de seconde période était très animé avec une deuxième réalisation de l'Union au bout de 5 minutes, sur un but contre son camp du défenseur du Hertha Niklas Stark (0-2, 50e). Un autre CSC venait redonner espoir au Hertha, lorsque le milieu adverse Rani Khedira déviait lui aussi une passe dans son propre but (1-2, 54e). Un réveil de courte durée pour les locaux puisque seulement une minute plus tard, le défenseur de l'Union Robin Knoche redonnait deux buts d'avance à son équipe (1-3, 55e). Le Hertha, qui poussait en seconde période, revenait au score en toute fin de match grâce à un but de Suat Serdar (2-3, 95e). Mais c'était trop tard pour le Hertha puisque Monsieur Aytekin sifflait la fin de la rencontre sur l'engagement et permettait à l'Union de s'imposer face à son rival berlinois (1-3) et se qualifier. Deux autres 8e avaient lieu à 18h30 ce mercredi, Hanovre (D2) a empoché son ticket pour les quarts en battant le Borussia Monchengladbach (3-0) alors que dans le même temps Leipzig s’est imposé 2-0 face à Rostock (D2).