PSG : Mathieu Bodmer dézingue la gestion du club

Dans l’émission de Rothen s’enflamme sur RMC vendredi, l’ancien joueur du PSG Mathieu Bodmer a pointé du doigt la gestion du club et la nécessité selon lui d’un grand ménage au sein du club de la capitale après l'élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions. « Le directeur sportif (Leonardo), c’est la priorité. Je pense que le coach (Mauricio Pochettino), c’est fini pour lui aussi. Et il va peut-être falloir voir au niveau de Nasser Al-Khelaïfi (le président) à un moment donné, parce que c’est une institution entière » a expliqué l’ancien milieu français.

Bodmer, très remonté, a ensuite évoqué l’incompétence qui règne selon lui au sein du club et a critiqué la stratégie du PSG trop basée sur le marketing. « On connait des gens dans le club qui ne travaillent pas bien au quotidien non plus. Il y a trop de monde dans ce club depuis plusieurs années, qui sont sur le marketing, l’image du club, la vente de maillots… Quand tu joues à domicile sans ton maillot, qu’on te parle de la boutique de la 5e avenue plus que du match du Real, moi ça me rend fou » a déclaré l’ancien Parisien.