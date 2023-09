AS Monaco-OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

C’est un duel de deux équipes défaites le week-end dernier qui aura lieu au stade Louis-II ce samedi soir (21h). En effet, l’AS Monaco, battu sur la plus petite des marges par l’OGC Nice dans le derby de la Côte d’Azur (0-1), reçoit l’Olympique de Marseille, sèchement vaincu lors du Classique par le PSG au Parc des Princes (4-0), pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Mais avant la dernière journée disputée, ces deux formations étaient toujours invaincues en championnat, avec même une première place occupée par le club du Rocher durant trois semaines avant de laisser sa place au Stade Brestois, surprenant leader du classement avant la rencontre inaugurale de cette 7e journée entre Strasbourg et Lens.

Néanmoins, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome connaissent une période de tensions entre la direction et les groupes de supporters, ce qui a notamment amené les départs de Marcelino et son staff, et ce moins de trois mois après son intronisation. S’en sont suivies la décision de rester de la part du président Pablo Longoria, et l’arrivée du nouvel entraîneur Gennaro Gattuso pour succéder à l’intérimaire Pancho Abardonardo. 200 kilomètres plus loin, les Rouge-et-Noir ne sont pas au mieux avec une hécatombe d’absents dans l’équipe d’Adi Hütter, entre blessures (Caio Henrique, Embolo…), incertitudes (Minamino, Ben Seghir…) et la suspension d’Aleksandr Golovin, qui affaiblissent grandement une équipe monégasque offensive dans cette entame d’exercice (15 buts marqués, meilleure attaque de L1).

Un duo Ndiaye-Correa derrière Vitinha attendu

En ce qui concerne les deux onze attendus dans l’antre de la Principauté, en débutant par les locaux, le technicien autrichien ne devrait pas changer ses habitudes et alignerait son 3-4-2-1 pour affronter la formation olympienne. Titulaire indiscutable depuis son arrivée en provenance de Salzbourg, Philipp Köhn défendrait les buts monégasques devant la charnière à trois défenseurs, avec Wilfried Singo, Denis Zakaria et du jeune Soungoutou Magassa (19 ans). Youssouf Fofana et Mohamed Camara formeraient donc l’habituel double pivot pour protéger leur arrière-garde, aux côtés des pistons Vanderson et Ismail Jakobs, qui profiterait ainsi de la longue blessure de Caio Henrique pour s’installer dans le flanc gauche. Enfin, avec les indisponibilités de Minamino et Golovin, Maghnes Akliouche serait pressenti pour accompagner Wissam Ben Yedder et Krepin Diatta en attaque.

Du côté des visiteurs, le technicien transalpin fraîchement installé à la tête de l’OM, Gennaro Gattuso, resterait dans la continuité de son prédécesseur avec Pau Lopez comme dernier rempart. N’étant pas un adepte du 4-4-2 comme il l’a expliqué en conférence de presse lors de sa présentation, le champion du monde 2006 devrait proposer une défense avec Jonathan Clauss et probablement Balerdi en latéraux puisque Lodi est légèrement diminué et n’a pas été convoqué, et une défense composée de Samuel Gigot et Chancel Mbemba. Au milieu de terrain, avec l’absence sur blessure de Geoffrey Kondogbia, le capitaine Valentin Rongier serait accompagné par Jordan Veretout et Azzedine Ounahi, qui pourrait évoluer un cran plus haut avec le ballon, donnant ainsi un 4-2-3-1. Enfin, Iliman Ndiaye et Joaquin Correa devraient occuper les couloirs pour guider Vitinha à la pointe de l’attaque.

