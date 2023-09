AS Monaco : l’hécatombe d’absents inquiète avant le choc contre l’OM !

La suite après cette publicité

Les pépins physiques s’accumulent sur le Rocher… Après Breel Embolo en août, Caio Henrique va lui aussi observer une longue période d’indisponibilité. Victime d’une rupture des ligaments croisés contre l’OGC Nice, le latéral brésilien de 26 ans est d’ores et déjà absent pour la rencontre face à l’OM, samedi soir, à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. «Il va se faire opérer, c’est fixé à 100 %. Pour ce type de blessure, les délais dépendent de chacun. J’espère le plus vite possible : six, sept, huit mois. Ça dépend», déclarait, dans cette optique, Adi Hütter au sujet du meilleur passeur de l’effectif monégasque (4 passes décisives). Une absence de taille avant d’accueillir les Phocéens de Gennaro Gattuso et un nouveau coup dur pour les Asémistes…

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Monaco 11 6 7 3 2 1 15 8 8 Marseille 9 6 -1 2 3 1 7 8

L’infirmerie commence à se remplir sur le Rocher…

En effet, malgré un début de saison plus que convaincant sur les pelouses de Ligue 1, le club de la Principauté, quatrième ex æquo avec le PSG, rencontre quelques malheurs du côté de l’infirmerie. Opéré d’une pubalgie, Mohammed Salisu sera ainsi absent plusieurs semaines. Le défenseur ghanéen, arrivé contre 15 millions d’euros en provenance de Southampton cet été, n’a d’ailleurs pas encore joué sous ses nouvelles couleurs. Respectivement gênés à la cuisse et au pied, Eliesse Ben Seghir et Edan Diop n’ont pas non plus porté le maillot monégasque depuis le début de la saison.

Si les blessures entravent donc l’entame asémiste, le technicien autrichien de 53 ans devra également faire sans Aleksandr Golovin, auteur de deux buts après six journées. Précieux techniquement et grand artisan du début d’exercice séduisant de l’ASM, le Russe de 27 ans est, en effet, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. De nombreuses déconvenues qui devraient donc pousser le technicien monégasque a innové, samedi soir, face aux Marseillais. Dans cette optique, Ismaël Jakobs (24 ans) est logiquement pressenti pour suppléer Caio Henrique au cours des prochains mois.

Une association Ben Yedder - Balogun ?

«Ismail s’entraîne très bien ces dernières semaines et a dû patienter jusqu’à maintenant. Il va avoir sa chance», assurait, en ce sens, Adi Hütter au sujet de l’ancien défenseur de Cologne. Auteur de 14 petites minutes de jeu depuis le début de la saison, l’international sénégalais va ainsi pouvoir prouver à son coach l’étendue de son talent au poste de piston gauche. En l’absence d’Aleksandr Golovin, le coach monégasque pourrait, par ailleurs, profiter de l’occasion pour tester une première association entre Wissam Ben Yedder et Folarin Balogun. Nous nous sommes déjà entraînés avec d’autres systèmes, à deux attaquants ou avec deux meneurs. Cela dépend des blessures, de l’adversaire, du scénario du match, indiquait notamment l’intéressé en conférence de presse.

À moins que Maghnes Akliouche, buteur à Clermont (2-4) lors de la première journée, n’ait les faveurs de son entraîneur… Une chose est sûre, pour venir à bout de l’OM, Adi Hütter va devoir faire preuve d’ingéniosité, qui plus est à l’heure où Takumi Minamino - étincelant en ce début de saison - est lui aussi incertain pour une douleur aux adducteurs. «Ce n’est pas facile de préparer ce match, en ne sachant pas vraiment comment son équipe va jouer. Mais nous devrons nous concentrer sur nous-mêmes et sur notre philosophie», confiait d’ailleurs l’ancien tacticien du Borussia Mönchengladbach. Orphelin de quelques cadres, ce dernier est, quoi qu’il en soit, bien décidé à gâcher la première sortie de Gennaro Gattuso…

