Le PSG va blinder trois cadres

Ce sont trois belles trajectoires que le PSG devrait récompenser prochainement. Un peu plus de deux ans après sa signature à Paris en provenance de Porto, Vitinha devrait prolonger l’aventure dans la capitale française. Il faut le dire, tout n’avait pourtant pas été facile pour le Portugais lors de sa première saison parisienne, entre un statut fragilisé au fil des mois, et quelques anicroches comme cette altercation avec Lionel Messi lors d’un entraînement, qui aura longtemps pesé dans l’esprit du Portugais.

La suite après cette publicité

Avec les départs de Marco Verratti ou encore de Leandro Paredes, il y a un an, Vitinha savait le virage serré qui l’attendait, et surtout, qu’il allait devoir redoubler d’efforts. Malgré des attentes importantes de Luis Campos et Luis Enrique à son égard, l’international portugais a su confirmer et s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs parisiens la saison dernière. Aujourd’hui, Paris a même décidé d’activer la vitesse supérieure en vue d’une prolongation de contrat. Selon RMC, un accord est sur le point d’être trouvé entre les deux parties pour étirer l’aventure jusqu’en 2029 (il est sous contrat jusqu’en 2027). En parallèle, deux autres dossiers figurent également tout en haut de la pile des dirigeants franciliens.

À lire

Jean-Michel Aulas prend la défense de Bradley Barcola

Hakimi et Nuno Mendes devraient aussi prolonger

Comme le rapporte encore RMC Sport, Achraf Hakimi est, lui aussi, bien parti pour renouveler son contrat avec le club de la capitale, rejoint à l’été 2021 en provenance de l’Inter Milan. Devenu une référence en Europe à son poste, l’international marocain a souvent été lié, de près ou de loin, au Real Madrid, son club formateur, au cours des derniers mois. Sauf coup de théâtre, un départ du latéral de 25 ans ne devrait pas avoir lieu pour le moment. L’estimant important pour le club et dans le vestiaire, comme Vitinha, Paris souhaite le blinder et a même déjà trouvé un accord de principe avec son vice-capitaine cet été, initialement lié jusqu’en 2026.

La suite après cette publicité

Enfin, Nuno Mendes, malgré des blessures récalcitrantes venues plomber sa progression ces dernières saisons, est également identifié comme une priorité du club. Sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG, le latéral portugais est très courtisé selon RMC, mais Paris entend bien boucler cette affaire avant la fin de la saison. Trois dossiers d’envergure, qui devraient permettre à la direction parisienne de dormir plus sereinement une fois qu’ils seront bien ficelés.