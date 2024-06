Philipp Lahm donne son favori pour l’Euro 2024

Directeur du comité d’organisation de l’Euro 2024, Philipp Lahm (40 ans) affirme que tout est prêt pour la réception des 24 équipes nationales. La cérémonie d’ouverture et le match Allemagne-Écosse qui suivra donneront le ton demain pour la 17e édition du Championnat d’Europe de football. L’ancien capitaine du Bayern et de la Mannschaft soutiendra l’Allemagne durant la compétition. Cependant, son favori est tout autre.

« Je suis impressionné par le nombre de joueurs aussi talentueux que compte la France. Dans le nombre, dans la diversité des profils, c’est un excellent travail de formation. Avec en plus un entraîneur qui sait exactement ce dont il a besoin et qui prend des décisions importantes. Nous verrons dans le tournoi comment ses idées fonctionnent. Les Français nous surprennent parfois. Ils peuvent jouer de manière très offensive, mais je me souviens de 2018 : en Russie, ils jouaient de manière plus attentiste et défensive. Je suis curieux de voir ce que Didier Deschamps va inventer. En tout cas, la France reste le grand favori de l’Euro », a-t-il décrit de l’équipe de France dans le journal L’Équipe.