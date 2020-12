Cristiano Ronaldo donne le secret de sa longévité

La valeur n'attend pas le nombre des années. Mais inversement, le nombre des années n'atteint pas la valeur. Et, dans le football, Cristiano Ronaldo en est presque le parfait exemple. Du haut de ses 35 ans, le Portugais fait toujours partie des meilleurs joueurs du monde et continue d'enchaîner les buts avec la Juventus (14 cette saison).

Une longévité au plus haut niveau qui impressionne. Dans une interview à DAZN, le quintuple Ballon d'Or a donné son secret : « j'ai eu une discussion à ce sujet à Dubaï l'été dernier avec Anthony Joshua. À 33 ans, on commence à penser que l'on descend. Je veux rester dans le sport, dans le football. Les gens me regardent et me disent : "Cristiano était un joueur incroyable, mais maintenant il est lent". Je ne veux pas de cela. Vous pouvez prendre soin de votre corps, mais ce n'est pas le problème. Cela dépend de votre tête, de votre motivation et de votre expérience, ce qui est à mon avis le plus difficile. Dans le sport, on peut gagner en maturité ». À bon entendeur.