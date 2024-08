Ligue 1 : le mercato fou de Strasbourg

C’est une petite révolution pas forcément attendue du côté de Strasbourg. Le 18 juillet dernier, au beau milieu de l’été, alors que la préparation avait débuté, que les premiers amicaux s’étaient déroulés, le club alsacien prenait tout le monde de court en annonçant la mise à pied de Patrick Vieira avec effet immédiat. Le départ du champion du monde 1998 après une première saison compliquée n’avait pas vraiment de quoi surprendre, son timing en revanche oui. D’autant que son successeur, Liam Rosenior, est un parfait inconnu en France. C’est pourtant lui qui doit convertir sur le terrain le mercato ambitieux de son nouvel employeur.

BlueCo, le consortium propriétaire du RC Strasbourg depuis juin 2023, a une vision assez clair de son sujet : faire de ce club une sorte de laboratoire pour Chelsea, l’entité dominante de ce nouvel empire. La direction a donc mis en œuvre les ordres venus du dessus. Il a d’abord fallu mettre les joueurs de plus de 23 ans à la porte comme Frédéric Guilbert, bientôt libéré de son contrat, et Lucas Perrin. Le premier devrait rebondir du côté d’Auxerre, quand le second discute, d’après nos informations, encore avec l’Espanyol. Les autres sont déjà partis comme Jessy Deminguet, prêté à Metz, Ibrahima Sissoko, Jean-Eudes Aholou, Kevin Gameiro et Lebo Mothiba, laissés libres.

50 M€ vont être dépensés cet été

C’est bien simple, personne n’a été vendu cet été. Les Alsaciens ont financé leur mercato leurs fonds accordés par le nouvel actionnaire, et la crise des droits TV n’a pas aidé. « Elle a gonflé nos ambitions, corrige un dirigeant du club à L’Équipe ces dernières heures. Ce n’était pas forcément le plan, mais on va accélérer plus tôt que prévu. On veut doubler notre investissement parce qu’on pense que cela va nous donner un énorme avantage.» En effet, Strasbourg a déjà dépensé plus de 30 M€ cet été (6e club français après le PSG, l’OL, l’OM, Monaco et Rennes) et c’est loin d’être terminé à en croire les dernières pistes évoquées. La note pourrait grimper à 50 M€.

Sekou Mara (22 ans) vient de débarquer contre 12 M€, Guéla Doué (21 ans) a coûté 6 M€, tout comme Felix Lemarchal (21 ans), arrivé de Monaco, tandis que Diego Moreira (20 ans), aperçu six à Lyon la saison passée, vient de Chelsea pour 2 M€, en plus de Rayane Messi de Dijon pour 1,5 M€. Il y a aussi le recrutement moins estampillé Ligue 1 et Hexagone avec le Colombien Óscar Perea (18 ans), acheté 5,5 M€ à l’Atlético Nacional et le Sénégalais Pape Diong (18 ans) transféré de Darou Salam. Bien sûr, les Blues ont donné un autre coup de main à leur "petit frère" en leur prêtant de nouveau Andrey Santos (20 ans) en plus de Caleb Wiley (19 ans). Le vétéran (34 ans) Karl-Johan Johnsson a signé pour être doublure.

Un mercato ambitieux, mais un vestiaire et un coach sans grande expérience

Le RCSA a encore deux souhaits : faire venir un gardien titulaire et un défenseur central. Pour ce premier poste, plusieurs pistes ont été données comme Anthony Lopes, Yvon Mvogo et même Djordje Petrovic, mais pour le moment aucune n’est allée au bout. Au rayon des bonnes nouvelles, Sebastian Nanasi va s’engager dans les prochains jours, d’après L’Équipe. L’ailier suédois de 22 ans fera l’objet d’un transfert de 11 M€ millions d’euros en provenance de Malmö. «Notre analyse, c’est que terminer dans le top 7 est vital vu la répartition des droits télé. On veut l’Europe au plus vite, quasiment chaque saison. Sans Europe, on est morts», se risque à penser ce même dirigeant interrogé par le quotidien sportif. Strasbourg se donne les moyens de ses ambitions, mais avec pas mal d’incertitudes entre un coach en manque d’expérience, et un vestiaire tout aussi jeune. Attention à ne pas se brûler les ailes.