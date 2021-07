Angleterre : les raisons d'y croire pour la Coupe du Monde 2022

C'est la défaite de tout un peuple, touché en plein cœur sur ses terres, celles qui ont vu naître le football il y a près de deux siècles. Un peuple sevré de titre depuis 55 ans et la victoire de l'Angleterre de Bobby Charlton, chez elle, lors de la Coupe du Monde 1966. L'échec des Three Lions en finale de l'Euro 2020, à Wembley, contre l'Italie (1-1, 2 tab à 3), laissera assurément des traces dans les esprits outre-Manche, aussi bien pour les supporters que pour les joueurs.

Si la bande de Gareth Southgate a tutoyé les sommets et n'a jamais été aussi proche d'offrir au Royaume de Sa Majesté le premier Euro de son histoire, 55 ans après le sacre de la Coupe du Monde 1966, cette équipe restera à jamais dans les annales pour avoir été la première du pays à se hisser en finale du championnat d'Europe des Nations. De plus, si certains choix opérés par le sélectionneur peuvent laisser de marbre, tout n'est pas à jeter, bien au contraire. De bon augure à 1 an et 6 mois du début du Mondial 2022 au Qatar.

Les Three Lions répondent présents à chaque grand rendez-vous depuis 3 ans

Il faudra évidemment que les Anglais décrochent leur billet pour la prochaine Coupe du Monde lors des éliminatoires (ils pointent en tête du groupe I, après 3 journées, avec 9 points, devant la Hongrie, l'Albanie, la Pologne, Andorre et Saint-Marin). Mais les vice-champions d'Europe en titre devraient faire partie des outsiders pris au sérieux par les observateurs du ballon rond. Depuis la prise de fonction de Gareth Southgate, l'Angleterre monte en effet en puissance. Cette sélection obtient des résultats cohérents et réguliers (demi-finale de Coupe du Monde en 2018, 3ᵉ de Ligue des Nations en 2019, avant la finale de l'Euro en 2021 donc).

Un élément n'ayant pas échappé au technicien anglais de 50 ans, qui n'a également pas manqué de souligner le rapprochement des sorts qu'ont connus les récents champions d'Europe et champions du Monde, après la défaite en finale de l'Euro dimanche. « En 2016, la France a ressenti les mêmes émotions que nous. L'Allemagne est également passée par là. L'Espagne a aussi connu de nombreuses déceptions. Cela fait partie du processus par lequel on est obligés de passer. »

Une assise défensive solide

Pour espérer réitérer la performance de la France (vice-championne d'Europe en 2016, championne du monde en 2018), Gareth Southgate a de bonnes bases sur lesquelles s'appuyer, notamment en prenant l'Euro 2020 comme référence. La principale force anglaise demeure sa solidité défensive. Pendant l'Euro, les Three Lions n'ont encaissé que 2 buts en 7 matchs, dont deux sur les deux dernières rencontres. Jordan Pickford a confirmé avec assurance qu'il est le numéro un attitré de cette sélection, et qu'il est capable de porter son équipe lors des grands matchs et des grandes compétitions.

Devant le gardien d'Everton, la charnière Harry Maguire - John Stones a tenu le choc. Âgés respectivement de 28 ans et de 27 ans, les défenseurs évoluant dans les deux clubs de Manchester arrivent à l'apogée de leur carrière. Alliée à une expérience non négligeable et à une complémentarité intéressante, cette association a de quoi laisser le Royaume rêveur, alors que Tyrone Mings a montré qu'il pouvait faire le job (titulaire contre la Croatie et l'Écosse en l'absence de Maguire), et que des joueurs prometteurs comme Joe Gomez, Ben White et Fikayo Tomori sont prêts à assurer en cas de pépins. Sur les côtés, entre un Kyle Walker et un Kieran Trippier toujours aussi fiables, un Luke Shaw qui renaît de ses cendres, ou encore un Reece James et un Ben Chilwell qui montent en puissance, l'axe est bien entouré.

Une génération offensive dorée

L'un des choix satisfaisant de Gareth Southgate reste surtout la confiance accordée au double pivot Declan Rice - Kalvin Phillips, composé là aussi de deux jeunes extrêmement prometteurs capables de protéger leur défense tout en possédant une capacité de projection certes limitée, mais intéressante. Les deux milieux de terrain font partie plus globalement d'une très belle génération que possède l'Angleterre. Pour les plus sceptiques et les adeptes du football offensif qui diront que « la meilleure défense, c'est l'attaque », difficile de ne pas évoquer cette génération. Les Three Lions ont l'avantage d'avoir un vivier national de jeunes joueurs, notamment offensifs, assez exceptionnel.

Autour de son leader offensif et capitaine Harry Kane, Gareth Southgate peut piocher parmi de nombreux éléments comme Marcus Rashford, Jadon Sancho, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Phil Foden, Jack Grealish, Mason Mount, James Maddison, Mason Greenwood, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi ou encore Dominic Calvert-Lewin. Reste désormais à trouver la bonne formule pour que la machine devienne inarrêtable. Gareth Southgate, très critiqué en finale de l'Euro pour la stratégie défensive adoptée, dispose encore de longs mois pour y parvenir en apprenant de ses erreurs passées. « Quand mon cerveau va recommencer à fonctionner normalement dans quelques jours, je sais que je me dirai que nous sommes sur la bonne voie, que l'Angleterre doit continuer ainsi », reconnaissait en toute conscience le natif de Watford après la finale de l'Euro. Le peuple anglais espère en tout cas que sa sélection profitera de sa génération pour laver l'affront vécu lors de cet été 2021.