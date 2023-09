PSG : la vérité sur la gestion des cas Verratti et Mbappé par Luis Enrique éclate au grand jour !

La suite après cette publicité

L’été a été particulièrement animé du côté du centre d’entraînement parisien à Poissy. Tout au long de cette période estivale, de nombreux dossiers sont venus agiter l’actualité parisienne, et Luis Enrique aurait sûrement apprécié un peu plus de tranquilité et de calme pour lancer son aventure sur le banc du champion de France. Parmi les dossiers les plus tendus, il y a eu celui menant à Marco Verratti, écarté puis vendu à Al-Arabi au Qatar, puis celui de Kylian Mbappé, mis à l’écart à cause de sa situation contractuelle, avant d’être réintegré dans le groupe.

Des actualités qui ont clairement perturbé la préparation d’un Luis Enrique fraîchement arrivé en terres parisiennes avec l’intention d’imposer sa patte. D’ailleurs, ce lundi, le quotidien L’Equipe consacre un long article sur la façon dont l’Espagnol a travaillé avec Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi pendant cette période estivale. On apprend que la relation entre les trois hommes a été très fluide, avec des rôles bien répartis, et que chacun a mis de l’eau dans son vin pour l’intérêt du club et de l’équipe. Tous trois ont travaillé main dans la main pour bâtir le meilleur effectif possible.

Luis Enrique ne voulait pas d’un départ de Verratti

On a notamment les dessous de l’affaire Verratti. Contrairement à ce qui avait pu être dit, Luis Enrique n’était pas chaud pour vendre l’Italien, bien au contraire. C’est la direction qui l’a convaincu, s’appuyant notamment sur des arguments comme l’hygiène de vie bancale du joueur formé à Pescara et la mauvaise influence qu’il pourrait avoir sur les autres. Des arguments que Luis Enrique a pu confirmer par la suite puisque le joueur est arrivé à la reprise en surpoids. L’aspect financier avait aussi été avancé par ses dirigeants.

Quant à l’affaire Mbappé, Luis Enrique était très tendu. Dans cette histoire, c’est Luis Campos qui a calmé le jeu auprès de NAK, expliquant qu’il ne serait pas productif d’aller au clash avec le Bondynois. Le Portugais, comme l’entraîneur espagnol, étaient conscients qu’il serait pratiquement impossible de le laisser en tribunes toute la saison, comme le voulaient certains à Doha. Le Qatar s’est donc ravisé et a finalement changé de stratégie, pour le plus grand bonheur de l’ancien sélectionneur espagnol. Mais avec seulement 2 victoire sen 5 journées de Ligue 1, Luis Enrique sait que maintenant, c’est lui qui joue gros…