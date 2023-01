OM - Rennes : la réaction à chaud de Matteo Guendouzi

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille a confirmé sa très bonne forme du moment en éliminant Rennes (1-0) lors des 16es de finale de la Coupe de France. Les Marseillais ont encore livré une prestation aboutie et peuvent donc croire plus que jamais à un trophée en fin de saison. C’est en tout cas ce que pense le buteur du jour Mattéo Guendouzi comme il l’a confié à beIN Sports.

«On a un très bon physique depuis le début de saison. On a bien commencé la saison, on gagnait des matches sans bien jouer. Là, on joue au ballon donc on est une équipe redoutable. On est une très belle équipe avec un beau staff. On travaille tous beaucoup ensemble. On est sur une bonne dynamique. La Coupe de France est un objectif, ce serait une récompense. On l’assume. On veut gagner pour nous, pour nos supporters qui méritent ça et pour le club. On va aller au bout. J’y crois. Si on continue, on va pouvoir aller loin. Il va falloir jouer les deux tableaux avec le championnat aussi parce qu’on est bien parti. Il ne faudra pas lever le pied parce qu’il y a des bonnes équipes aussi. Mais je ne m’inquiète pas.»

