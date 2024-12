BL : Jürgen Klopp pris à partie par des supporters allemands

Alors que Leipzig retrouvait le chemin de la victoire en Bundesliga ce samedi sur la pelouse de Kiel (0-2), une partie des supporters locaux a brandi une banderole visant Oliver Mintzlaff et Jürgen Klopp. Désormais intégrés à l’univers Red Bull, les deux hommes y étaient accusés d’être les « fossoyeurs du football allemand ».

Ces critiques envers la galaxie Redbull et ses représentants ne datent pas d’hier outre-Rhin. De son côté, Marco Rose, l’entraîneur du RB Leipzig, un club affilié au groupe de boissons énergisantes, a réagi fermement : «Je pense qu’il serait très intelligent de ne pas donner de tribune aux imbéciles. N’en parlons pas, ils n’ont qu’à ramener leurs banderoles chez eux. Ils ont peint quelque chose dessus, se sont amusés dans le stade et sont rentrés chez eux. Personne n’a réagi, cela n’a intéressé personne. Ce sont des absurdités qui ont été répandues et c’est tout». Une histoire qui n’a donc pas fini de faire parler d’elle.