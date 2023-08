Laurent Koscielny de retour à Lorient

L’ancien défenseur de l’équipe de France, d’Arsenal et des Girondins de Bordeaux a raccroché les crampons depuis quelque temps. Mais Laurent Koscielny (37 ans) reste dans le monde du football. Il vient même de faire son grand retour à Lorient, treize ans après avoir quitté les Merlus.

« L’ancien défenseur central est aujourd’hui de retour chez les Merlus. En tant qu’entraineur adjoint des U17, Laurent Koscielny redécouvre une région, une ville, un club : 'le jour où on a décidé, avec ma femme, de revenir en Bretagne, j’ai appelé Benjamin Genton pour discuter avec lui de mon projet. Et voir si cela pouvait matcher entre le club et moi. Il m’a tout de suite dit que ce serait un grand plaisir que je puisse revenir au club. Je reviens dans un club, tel que je l’avais laissé en 2010, familial, sain. Ici, tous les gens s’apprécient. Cela ressemble à la personnalité de la Bretagne. On est très attachés à cette région’», peut-on lire sur le communiqué publié par le FCL.