Chelsea : l'Inter bloque le retour de Romelu Lukaku

Patience. Désireux de quitter Chelsea pour revenir à l'Inter Milan, seulement un an après son départ, Romelu Lukaku (29 ans) n'est pas encore fixé sur son avenir. The Athletic explique en effet ce lundi que le président des Nerazzurri, Steven Zhang, empêche actuellement qu'un accord soit bouclé entre les deux entités. Ce qui coince ? Le montant à régler pour le prêt de l'attaquant belge (les Blues réclament au moins 10 M€) et la question du salaire, que Chelsea espère faire payer à 100% au club italien.

La direction milanaise n'est pourtant pas farouchement opposée à ces conditions, au contraire du patron de l'Inter, qui aura le dernier mot dans cette histoire. Le média britannique ajoute que les négociations vont se poursuivre dans les prochaines heures, alors que Beppe Marotta a ouvertement confirmé son intérêt pour l'ancien buteur de Manchester United. En attendant, "Big Rom", acheté 113 M€ en 2021 et sous contrat jusqu'en 2026, patiente.