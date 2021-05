PL : les supporters visiteurs pas autorisés dans les stades

On se rapproche d'un retour des supporters anglais dans les stades de Premier League. Ces derniers avaient déjà effectué leur retour à Wembley lors de la finale de Carabao Cup entre Manchester City et Tottenham. La jauge maximale avait alors été fixée à 8 000 personnes. Ce mercredi, la Premier League a officialisé le retour des fans pour les deux dernières journées de championnat, mais sous conditions.

En effet, la jauge maximale de 10 000 personnes sera autorisée, mais les supporters visiteurs n'auront pas le droit au chapitre. « La Premier League confirmé aujourd'hui que les deux dernières journées de la saison seront limitées aux supporters locaux, sous réserve de l'assouplissement des restrictions sanitaires décidées par le gouvernement, » précise notamment le communiqué. Pour rappel, les rencontres se déroulaient à huis clos suite à la pandémie du coronavirus.

