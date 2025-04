Le Dinamo Zagreb licencie Fabio Cannavaro

Trois petits mois et puis s’en va ! Arrivé sur le banc du Dinamo Zagreb en janvier dernier, Fabio Cannavaro a été licencié par sa direction après la claque reçue par le club de la capitale sur la pelouse d’Istra (3-0). Troisième du championnat à huit points de l’Hadjuk Split de Gennaro Gattuso, Zagreb est en passe de voir le titre lui échapper pour la première fois depuis 2017 et le sacre de Rijeka.

«Fabio Cannavaro n’est plus l’entraîneur de l’équipe première du Dinamo depuis ce mercredi. Nous tenons à remercier du fond du cœur l’entraîneur Cannavaro pour son énorme effort, son engagement et sa gentillesse, et nous lui souhaitons le meilleur pour son futur parcours sportif et personnel», a sobrement publié le club dans un communiqué. Après Sergej Jakirović et Nedad Bjelica, c’est déjà un troisième entraîneur qui fait ses valises en une saison sur le banc du Dinamo.