Mercato PSG : Malcom au Zenit, un bilan solide

À la recherche d’un renfort offensif sur ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain semble regarder du côté de la Russie et de Saint-Pétersbourg. En effet, l’ailier droit brésilien Malcom (25 ans) est en verve du côté du Zenit et ne verrait pas d’un mauvais œil la possibilité de revenir dans un club majeur en Europe comme nous vous l’avons révélé. Une piste clairement d’actualité, d’autant plus que le club russe ne semble pas fermé à un départ de sa star. «Aucune offre officielle n’a été reçue pour Malcom, mais il y a un intérêt du Paris Saint-Germain, j’ai parlé à Malcom et nous attendons une proposition formelle, et si cela vient, nous l’examinerons. C’est un bon club, l’un des meilleurs du football européen moderne. Nous ne forcerions jamais un joueur à rester, mais Malcom est prêt à remplir les obligations de son contrat avec nous» a notamment déclaré le coach Sergey Semak.

En cas d’arrivée au Paris Saint-Germain, Malcom sera particulièrement attendu, lui qui avait déjà goûté à la Ligue 1 avec les Girondins de Bordeaux entre 2016 et 2018 (23 buts et 16 offrandes en 98 matches). Passé ensuite un an au FC Barcelone (24 matches, 4 buts et 2 offrandes), Malcom était alors sorti des radars des plus grands championnats après un transfert moyennant 40 millions d’euros au Zenit Saint-Pétersbourg. Un choix contesté à l’époque puisque malgré un temps de jeu réduit en Catalogne, ses prestations étaient encourageantes et qu’un départ en Russie ressemblait à un pas en arrière pour l’ancien des Corinthians. Une décision que nous expliquait d’ailleurs le principal intéressé dans un entretien exclusif : «le très peu que j’ai joué, j’ai profité, j’ai bien fait mon travail. J’ai marqué des buts importants pour le club et pour ma carrière. Je n’ai rien à dire, je vais remercier le FC Barcelone pour tout. Sans Barcelone je ne serais pas ici… Le très peu que j’ai joué, j’ai profité avec les meilleurs joueurs du monde, j’ai gagné des titres et j’ai marqué des buts […] Tous les joueurs de foot ont besoin de jouer et ce n’est pas différent avec moi. J’avais envie de jouer, d’avoir plus de minutes de jeu. Le choix était facile, car le Zenit joue tous les ans la Coupe d’Europe, la Ligue des Champions. Et cela ne me ferme pas la porte d’un retour en Europe dans deux ou trois saisons.» Visionnaire ?

Des débuts compliqués en Russie puis la confirmation

Gêné par une grosse blessure à la hanche lors de sa première saison à Saint-Pétersbourg (15 matches, 4 buts et 3 offrandes), Malcom a eu du mal à lancer son aventure au Pays des Tsars, mais cela s’est vite arrangé. Avec la mise en place progressive d’une diaspora brésilienne autour de lui (Douglas Santos, Wendel, Claudinho, Rodrigão, Robert Renan et Gustavo Mantuan sont au Zenit), le gaucher a doucement pris la mesure de la place que le Zenit lui accordait dans son projet. Après une deuxième saison (2020/2021) assez timide où il aura marqué 3 buts et délivré 4 offrandes en 25 matches, il participera aux Jeux Olympiques avec le Brésil et remportera le titre. Une belle récompense qui le fera revenir avec davantage de protagonisme. Bénéficiant de l’incorporation de Claudinho dans l’effectif qui a permis de rééquilibrer le secteur offensif, il va réellement devenir le patron du Zenit lors de la saison 2021/2022 avec 9 buts et 8 offrandes en 35 rencontres.

Un processus qui a mis du temps, mais qu’il expliquait dans un entretien pour Sport 24 : «quelque chose de semblable m’est arrivé en France, à Bordeaux. Là aussi, il a fallu du temps pour s’adapter, et la deuxième année, j’ai joué avec plus de confiance et j’ai été plus fort. Ici, ce processus a été un peu retardé à cause de mes blessures, mais je pense que c’est maintenant mon meilleur moment dans ma carrière russe. Je veux marquer encore plus de buts, aider mes partenaires encore plus souvent. Et, bien sûr, pour prendre tous les nouveaux titres, parce que je suis là pour ça. Je suis un gagnant dans l’esprit et je m’efforce toujours de le prouver dans la pratique.» Continuer de prouver, c’est ce qu’il va continuer à faire. Se sentant bien en Russie, il a d’ailleurs prolongé l’été dernier jusqu’en 2027 avec le Zenit et il est revenu avec ambition.

La saison rêvée de Malcom

Alors qu’il a remporté trois fois la Russian Premier League (2020, 2021 et 2022), trois fois la Supercoupe de Russie (2021, 2022 et 2023) et une fois la Coupe (2020), Malcom risque de remplir un peu plus son armoire à trophées, qu’il reste ou qu’il parte. À 13 journées de la fin, le Zenit est un solide leader avec 6 points d’avance sur le Spartak Moscou et reste engagé en Coupe Nationale (1/8e de finale). Bien que privés de Coupe d’Europe après les sanctions de l’UEFA envers la Russie suite à la Guerre en Ukraine, Malcom et le Zenit ont livré une première partie de saison de haute facture. Homme fort du secteur offensif, Malcom est le troisième meilleur buteur du championnat (12 buts) derrière Quincy Promes (Spartak Moscou, 14 buts) et Vladimir Pisarskiy (Orenbourg, 14 buts). Toutes compétitions confondues, il a pris part à 23 rencontres pour 15 offrandes et 7 passes décisives. Un impact énorme de la part de Malcom qui offre à 25 ans la meilleure version de sa carrière.

Si une perte de niveau du championnat russe sur ces dernières années pondère un peu la situation, le ressenti visuel reste marqué pour Malcom qui est passé d’un joueur stéréotypé sur ses premières apparitions à un élément bien plus mûr dans sa production footballistique. Alors que le Zenit reprendra la compétition officielle en Coupe de Russie le 25 février prochain en Coupe de Russie contre le Volga Ulyanovsk, ce sera quoi qu’il arrive sans Malcom. En effet, l’ailier brésilien a été épinglé dans une bagarre générale le 27 novembre dernier lors d’un match de Coupe de Russie contre le Spartak Moscou (0-0, 4-2 aux tirs au but) où cinq autres joueurs (Rodrigão et Wilmar Barrios pour le Zenit, Aleksandr Selikhov, Aleksandr Sobolev et Shamar Nicholson pour le Spartak Moscou) se sont aussi battus. Recevant une lourde suspension de 6 matches, il a au moins la chance de voir cette sanction uniquement applicable lors de cette compétition. En cas de départ il n’en sera pas affecté. Devenu doucement incontournable au Zenit, Malcom semble prêt à franchir le pas pour revenir par la grande porte dans le gratin européen. Laissant une belle image en Russie, il risque néanmoins de finir son aventure au Zenit sur un évènement cocasse.