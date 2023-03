Luciano Spalletti allume Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Victorieux de l’Eintracht Francfort ce mercredi (3-0, 5-0 score cumulé), en huitièmes de finale retour de Ligue des Champions, Naples s’est hissé pour la première fois de son histoire dans le TOP 8 européen. Une performance pas anodine, tant le club de Campanie impressionne depuis le début de saison sur toutes les scènes. Si Pep Guardiola avait même cité le club italien comme la possible «meilleure équipe d’Europe cette année», Luciano Spalletti a préféré en rire après la rencontre.

«Non, je ne suis pas fier. Ça ne me rend pas fier (les "fausses" louanges de Guardiola ndlr). C’est son petit jeu pour mettre la pression sur les autres. On le sait tous, a d’abord répondu l’ancien entraîneur de l’Inter Milan, avant d’aller plus loin. Comment vas-tu mettre une équipe qui a investi 9 millions d’euros devant une qui en a dépensé 900 millions ? C’est juste de la flatterie. Ici, à Naples, nous sommes prêts.» Ambiance.

