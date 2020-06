Mercato : Manchester City pense aussi à Sergi Roberto

Alors que le mercato estival approche à grands pas, certaines écuries risquent d'échanger très souvent dans quelques semaines. La presse espagnole évoquait ces derniers jours un possible échange entre le FC Barcelone et Manchester City entre Nelson Semedo et Joao Cancelo. Cependant, Mundo Deportivo expliquait lundi que les Blaugranas souhaitaient récupérer des liquidités avec la vente de son latéral portugais, et donc que le joueur du club mancunien ne les intéressait pas.

Mais outre-Manche, les Citizens auraient eux un autre joueur du Barça dans le viseur désormais. D'après Mundo Deportivo, l'équipe de Pep Guardiola serait intéressé par Sergi Roberto, auteur de 29 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (1 but, 2 passes décisives) et sous contrat jusqu'en 2022. Le média espagnol ajoute même que Txiki Begiristain, le directeur technique de Manchester City, aurait déjà pris quelques renseignements sur le joueur. De son côté, le Barça aurait fixé une condition très simple en cas de départ de l'Espagnol : un transfert sec et non un échange. Les Citizens sont prévenus.