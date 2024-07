Mercato PSG : énorme coup dur dans le dossier João Neves

Après une première saison plutôt réussie du côté du PSG, Luis Enrique veut désormais passer un vrai cap avec son équipe. Et avec le départ de Kylian Mbappé, le technicien espagnol sait qu’il va pouvoir reconstruire pleinement son onze. Dans ce sens, la direction parisienne veut se donner les moyens de ses ambitions et a déjà commencé à étudier certaines pistes. Il y a quelques semaines, le nom de João Neves avait été associé au club de la capitale. La pépite de Benfica, qui participait à l’Euro avec le Portugal de Vitinha, Nuno Mendes ou encore Danilo, avait convaincu Luis Enrique.

Le milieu de terrain de 19 ans a une clause libératoire fixée à 120 millions d’euros, mais son club, selon la presse portugaise, le laissera partir en cas de proposition avoisinant les 100 millions. Les négociations avaient donc débuté il y a quelques semaines avec le PSG qui avait dégainé une première offre de 70 millions. Refusée. Avec la probable vente de Manuel Ugarte à Manchester United, les Parisiens ont visiblement surenchéri avec une proposition à hauteur de 90 millions pour le natif de Tavira qui est la priorité de Luis Campos et Luis Enrique pour renforcer l’entrejeu.

Liverpool, nouvelle priorité

Mais si le crack de 19 ans réfléchit encore à quitter son club formateur aussi tôt, le PSG va devoir batailler avec un nouveau club dans ce dossier. Selon les informations de Correio da Manha, Liverpool est entré dans la course pour João Neves et a de sérieux arguments à faire valoir. Pour entamer un nouveau cycle, le club anglais coaché désormais par le Néerlandais Arne Slot veut frapper fort. Le quotidien portugais explique que Liverpool est clairement décidé à s’aligner sur les 100 millions d’euros demandés par Benfica et semble prêt à se séparer de certains joueurs pour augmenter son enveloppe mercato.

Un argument solide qui pourrait bien permettre au club anglais de passer devant le PSG. Surtout, Liverpool entretient de très bonnes relations avec Benfica depuis le transfert en 2022 de Darwin Núñez pour la modique somme de… 100 millions d’euros. Cela pourrait aider dans ce dossier alors que Arne Slot a demandé à sa direction un profil plus créatif au milieu d’où la piste Neves. Le PSG est prévenu, s’il veut vraiment récupérer le Portugais de 19 ans, il va devoir sortir le chéquier…