Ligue 1 : l'OGC Nice corrige l'OM

Dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, l'OGC Nice (12e, 36 pts) et l'Olympique de Marseille (5e, 45 pts) se défiaient ce samedi sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Sur une série de trois matches sans revers, les Aiglons voulaient jouer un mauvais tour au club phocéen avant la trêve internationale. Les Olympiens, eux, devaient poursuivre leur belle série sous les ordres de Jorge Sampaoli (2 victoires en autant de matches).

Les Phocéens se faisaient surprendre avant la pause par un coup de tête de Kephren Thuram sur un service d'Amine Gouiri (34e, 1-0). La deuxième période n'était pas meilleure côté marseillais et Amine Gouiri se transformait en buteur avec une frappe qui passait entre les jambes de Steve Mandanda (74e, 2-0). Les visiteurs ne revenaient pas puisque le but de Benedetto était logiquement refusé pour un hors-jeu (86e). Pire, Alexis Claude-Maurice enfonçait le clou (90e+1, 3-0). L'OGC Nice s'imposait 3-0 face à l'OM et montait au dixième rang. Le club phocéen perdait une place (6e).

Le classement de Ligue 1 ici.