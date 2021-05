Ligue 2 : Toulouse affrontera Grenoble ou le Paris FC pour la montée, Caen miraculé, Chambly relégué

Épilogue de la saison de Ligue 2 ce soir, sur dix pelouses de l'Hexagone. Avec, en jeu, une place en Ligue 1, trois places de barragistes pour espérer accrocher la montée et une lutte à cinq en bas de tableau, pour éviter la relégation. Au sommet tout d'abord, Clermont avait besoin d'un match sérieux pour accompagner Troyes (battu 3-2 au Havre) en Ligue 1. Les Auvergnats et leurs trois points d'avance sur Toulouse, jouissaient d'une différence de buts très favorable avant de se déplacer sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen, qui luttait pour le maintien. Malgré une défaite sur le fil en Normandie (2-1), le Clermont Foot 63 accède à la Ligue 1 pour la première fois de son histoire.

La suite après cette publicité

Derrière, le Toulouse FC, qui devait massacrer Dunkerque et espérer une lourde chute clermontoise pour monter directement, n'a pu faire que match nul (3-3) dans le Nord. Le Gallois Rhys Healey a inscrit un triplé pour des Haut-Garonnais réduits à dix à la 68e minute. Ils terminent troisièmes et affronteront le vainqueur des play-offs qui opposeront le 4e et le 5e de Ligue 2, mardi à 20h45. C'est le Grenoble Foot 38, court vainqueur de Rodez grâce à un penalty généreux (1-0), qui accueillera le Paris FC, victorieux de Chambly (3-0), au stade des Alpes. Grande perdante de cette lutte pour la montée, l'AJ Auxerre y a cru jusqu'au bout en s'imposant à Sochaux (2-3), grâce à un doublé de Dugimont, mais échoue à un point des Isérois.

En bas de tableau, cinq équipes étaient concernées par la relégation. Pau, Niort, Dunkerque, Caen et Chambly jouaient leur tête. Les Pallois ont dominé Valenciennes (4-3). Trois buts en 16 minutes ont assuré leur présence en Ligue 2 la saison prochaine. A noter le but sublime du Valenciennois Zahana Haouari, pour sa première en Ligue 2. Les Dunkerquois ont pris un point suffisant face à Toulouse, et la superbe opération de la soirée revient au Stade Malherbe de Caen, vainqueur de Clermont (2-1), grâce à un final de folie. Prince Oniangué avait ouvert le score de la tête à la 82e, avant que Mohamed Bayo égalise, du front (89e). Dans le temps additionnel, un penalty généreusement obtenu par Anthony Gonçalves aura été transformé par Benjamin Jeannot. Caen termine 17e et fait glisser Niort, battu par Guingamp, en barrage (face à Villefranche). Chambly accompagne Châteauroux en National 1.

Les résultats de la 38e et dernière journée :

Caen 2 - 1 Clermont : Oniangue (82e), Jeannot (90e+1) pour Caen ; Bayo (89e) pour Clermont.

Châteauroux 0 - 0 AC Ajaccio

Dunkerque 3 - 3 Toulouse : Douduit (33e), Boudaud (49e), Tchokounte (74e) pour Dunkerque ; Healey (27e, 79e s.p, 87e) pour Toulouse.

Grenoble 1 - 0 Rodez : Benet (75) pour Grenoble.

Le Havre 3 - 2 Troyes : Ba (25e), Thiare (31e), Alioui (69e) pour Le Havre ; Touzghar (45e), Salmier (89e) pour Troyes.

Nancy 2 - 2 Amiens : Wooh (59e, 90e+3) pour Nancy ; Audey (45e, 46e) pour Amiens.

Niort 0 - 2 Guingamp : Gomis (38e, s.p), Muyumba (90e+2) pour Guingamp.

Paris FC 3 - 0 Chambly : Mandouki (57e), Abdi (89e), Lopez (90+4) pour le Paris FC

Pau 4 - 3 Valenciennes : Itailinga (3e), Lobry (12e), George (16e), Assifuah (51e) pour Pau ; Vandenabeele (56e), Dos Santos (63e), Haouari (84e) pour Valenciennes.

Sochaux 2 - 3 Auxerre : Lasme (43e, 53e) pour Sochaux ; Hein (48e), Dugimont (60e, 64e) pour Auxerre.

Calendrier des play-offs / barrages Ligue 1-Ligue 2

Mardi 18 mai à 20h45 (beIN SPORTS 1) : Grenoble – Paris FC (Play-offs 1)

Vendredi 21 mai à 20h45 (beIN SPORTS 1) : Toulouse – Vainqueur du Play-offs 1 (Play-offs 2)

Jeudi 27 mai à 20h45 (beIN SPORTS 1 et Canal+Sport) : Vainqueur du Play-offs 2 de Ligue 2 – 18e de Ligue 1 (match aller)

Dimanche 30 mai à 18h (beIN SPORTS 1 et Canal+) : 18e de Ligue 1 – Vainqueur des Play-offs de Ligue 2 (match retour)

Calendrier du barrage Ligue 2-National 1