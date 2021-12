PSG - Club Bruges : la réaction à chaud de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Pour terminer sa phase de poule de la Ligue des Champions 2021/2022, le Paris Saint-Germain a balayé le Club Bruges (4-1). Auteur d'un doublé et d'une prestation solide qui lui a valu la distinction d'homme du match par notre rédaction, Kylian Mbappé a savouré après le rencontre. «C'était un bon match, il n'y avait pas d'enjeu, mais ça reste un match de Ligue des Champions. On voulait gagner chez nous. C'était une performance complète» a-t-il lâché au micro de Canal +.

Fier de la prestation collective, le natif de Bondy estime que la formation francilienne a fait un pas intéressant en termes de progression en vue de la suite de la saison : «c'était beaucoup mieux, aujourd'hui on a fait un pas en avant. Je pense qu'on doit gérer nos temps faibles, c'est trop faible… Mais il fallait de l'adaptation pour les nouveaux joueurs. On a un mois et demi pour se préparer avant les 8e. C'est bien que Messi marque deux buts, ça l'aidera, car on aura besoin de lui.» Rendez-vous en février pour le prochain tour.