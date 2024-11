FFF : la sortie de Philippe Diallo sur les élections à venir

Alors que les élections auront lieu dans un mois, Philippe Diallo a tenu à dresser le bilan de son passage à la FFF : «Les règles des campagnes électorales sont très strictes et on n’est pas encore en campagne officielle, donc je m’exprimerai le moment venu. Mais je souhaite poursuivre un mandat utile pour le football et beaucoup de gens me soutiennent en ce sens. On a enregistré le record de licenciés, 2 400 000, et de licenciées, plus de 250 000. Sportivement, le bilan global est très bon», a-t-il déclaré dans les colonnes de Ouest France. En cas de réélection, Diallo a promis de développer un peu plus sur le football amateur, tout en respectant les «valeurs de neutralité et de laïcité» et être intransigeant sur les cas de violences sexuelles et sexistes.

La suite après cette publicité

Candidat à sa réélection, il a poursuivi dans la presse bretonne : «Même satisfaction économiquement : la Fédération a su renforcer sa solidité et peut même envisager une croissance de ses revenus très importante pour l’avenir, puisque nous avons renouvelé dans de très bonnes conditions notre contrat équipementier avec Nike (plus de 100 M€/an). Il offre une perspective à dix ans pour le football français. Ce renouvellement à des conditions exceptionnelles pour la Fédération, s’est effectué dans une conjoncture économique morose. C’est un succès. Il n’allait pas de soi». Le dirigeant français a confirmé que Jean-Michel Aulas, Marc Keller et Aline Riera seront sur sa liste.