Le communiqué incendiaire du Nîmes Olympique

Encore en Ligue 1 il y a deux ans et demi, le Nîmes Olympique est aujourd’hui cisaillé par une crise institutionnelle, qui conduit inévitablement à une crise de résultats sans précédent. Et la défaite cinglante 6-0 face à Versailles, vendredi dernier, en National 1, ne risque pas d’arranger les choses. Dernièrement, Objectif Gard faisait même d’énormes révélations au sujet de la situation précaire vécue au sein du club. Par le biais d’un communiqué, l’actuel 11e de National est sorti du silence.

«Le club de Nîmes Olympique et son président démentent avec virulence l’authenticité des propos relatés par Objectif Gard dans son dernier magazine. La rencontre improvisée autour d’un café n’avait rien d’une interview officielle accordée. Les contre-vérités répandues ne sont destinées qu’à déstabiliser le club et faire du sensationnel pour vendre du papier. La réalité est tout autre. Le club et son président auront bientôt l’occasion de s’exprimer sur le sujet». Le message est passé !