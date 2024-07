Barça : le message d’adieu de Rafael Márquez

Parti dimanche dernier de son poste d’entraîneur du Barça Atlètic, Rafael Márquez est devenu officiellement, ce mardi, l’adjoint de Javier Aguirre, en sélection mexicaine. Avant de démarrer sa nouvelle aventure dans sa jeune carrière de coach, l’ancien défenseur du FC Barcelone a tenu à expliquer son choix sur les réseaux sociaux. « Il m’a été très difficile de prendre la décision de quitter le Barça Atlètic et de prendre un nouvel engagement, a-t-il expliqué dans son message publié sur sa page Instagram. (…) Je suis toujours à la recherche de croissance et ces deux années à Barcelona Atlètic m’ont aidé à réaliser qu’il y a une passion et une idée que je dois continuer à polir par un travail acharné. Je suis reconnaissant envers le FC Barcelone pour la grande opportunité qu’il m’a été donné. Au président Joan Laporta, aux dirigeants, au personnel, aux joueurs et aux travailleurs du club, j’espère avoir rempli les objectifs et les attentes fixés. Comme ce fut le cas lorsque j’étais joueur au club, j’espère une fois de plus qu’il ne s’agit pas d’un 'adieu’ mais d’un 'à une prochaine fois’. (…) »

La suite après cette publicité

Le coach en a également profité pour évoquer son choix de la sélection mexicaine. « Je relève ce nouveau défi avec la responsabilité qu’il mérite. C’est tout d’abord ma fierté pour mon pays face à un engagement aussi important que de jouer une Coupe du monde à domicile et l’autre de pouvoir transmettre toutes mes connaissances, mes valeurs et ma passion pour le football à tous ce que nous ferons partie de cette nouvelle étape », a expliqué l’ex-international mexicain (147 sélections).