Tottenham révèle son maillot Third

Les supporters de Tottenham connaissent enfin les trois maillots qui seront portés par les troupes de José Mourinho tout au long de la saison. Nike a ainsi élaboré un maillot domicile assez classique, blanc avec une bande bleue au niveau des épaules. Pour le maillot extérieur, l'écurie londonienne a eu droit à une tunique verte. On attendait de connaître le third, et c'est chose faite, avec ce maillot jaune aux bandes bleues.

La suite après cette publicité

Pas vraiment une nouveauté pour l'écurie londonienne, qui a déjà eu de nombreux maillots jaunes par le passé. Comme pour toute la gamme de maillots third de l'enseigne américaine, on retrouve un motif dégradé qui nous rappelle la Nike Air Max 95, avec une paire de la mythique chaussure aussi dévoilée. « La Air Max associée à la culture des maillots de football est l'hybride ultime du streetwear et du sport. Nous étions soucieux de respecter pleinement les clubs et leurs identités, mais nous avons rapidement découvert qu'il s'agissait d'un mariage très heureux. Les kits sont élégants, très originaux et auront fière allure sur le terrain et dans la rue », explique ainsi Scott Munson, vice-président de Nike Football

La gamme complète de Tottenham 2020-21 est à retrouver sur Foot.Fr