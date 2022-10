PSG-Maccabi Haïfa | Streaming : comment regarder le match en direct

Objectif qualification. Voilà ce que les joueurs du Paris Saint-Germain vont avoir en tête au moment de rentrer sur la pelouse du Parc des Princes, ce mardi soir (21 heures), pour y affronter le Maccabi Haïfa dans le cadre de la 5ème journée et avant-dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Une rencontre capitale puisqu'elle peut sceller l'avenir du club parisien, en tête de la poule H grâce à une meilleure attaque que le Benfica.

Justement, cette même formation de Benfica, le Paris SG a été incapable de la battre lors de la double confrontation ayant eu lieu au cours des deux dernières journées de C1. Comme au match aller à Lisbonne, Paris et la formation lusitanienne se sont séparés sur le même score de parité, à savoir 1-1. De quoi donner une motivation supplémentaire aux hommes de Christophe Galtier, qui auront à cœur de régaler le public francilien pour le dernier match de la phase de groupes à la maison de cette édition 2022-2023 de la coupe aux grandes oreilles.

Deux victoires et deux nuls, tel est le bilan positif des Rouge et Bleu cette année sur la scène européenne, qui ont également inscrit 7 buts, en concédant 4 par la même occasion. Pour la première fois de la saison, donc, les troupes parisiennes seront motivées à l'idée de conserver leur cage inviolée. Pour ce faire, le coach du PSG pourra compter sur un renfort de poids en la personne de Presnel Kimpembe, de retour de blessure après de longues semaines passées sur le carreau.

Il faudra malgré tout se méfier des adversaires du soir des champions de France en titre. Le Maccabi Haïfa reste certes l'équipe la moins forte sur le papier de cette poule, mais cela ne veut pas dire qu'il faut les sous-estimer. D'autant plus que les Israéliens, qui avaient bousculé Paris à l'aller avant de s'incliner (1-3), reste sur une victoire solide face à la Juve (2-0) en Ligue des champions. Les décuples vainqueurs de Ligue 1 auront besoin de leur trio de stars, Messi-Neymar-Mbappé, pour rapidement se mettre à l'abri du côté de la Porte de Saint-Cloud, alors que Nuno Mendes, qui a repris l'entraînement collectif, devrait être ménagé, et Danilo Pereira blessé et Marco Verratti suspendu devraient manquer à l'appel.

Regarder le match de foot PSG-Maccabi Haïfa en streaming

Et comme vous en avez l'habitude depuis plusieurs années maintenant, il va falloir, une fois de plus, continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre est de retour sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus, RMC Sport ou sur beIN SPORTS. Depuis le début de la saison, vous avez l'embarras du choix pour suivre le match, il faudra donc suivre la rencontre opposant le PSG au Maccabi Haïfa sur C+ ou sur RMC Sport 1 ce mardi soir à 21h. Spectacle assuré au Parc des Princes pour cette rencontre décisive pour la suite de la saison de ce PSG XXL présidé par Nasser Al-Khelaïfi, et secondé par Luis Campos.

Si vous n'avez pas Canal+ et que votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de cette cinquième journée de la phase de poules de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder ce match ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G ou 5G.

Votre abonnement, que vous pouvez prendre avec ou sans engagement, sera actif immédiatement et vous bénéficierez en plus d'un accès total à BeIN SPORTS comme cela, vous pourrez regarder 100 % de la Ligue des Champions toute la saison, de quoi profiter également des autres chocs de la semaine avec notamment Leipzig-Real Madrid, Borussia Dortmund-Manchester City, Ajax-Liverpool, Barça-Bayern Munich ou encore Francfort-OM.

Comment regarder le streaming PSG-Maccabi Haïfa ce soir en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce PSG-Maccabi Haïfa directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre prestigieuse installé tranquillement sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace. Un choc européen qui sera arbitré par Felix Zwayer. L'arbitre allemand de 41 ans arbitrera son 25ème match de Ligue des Champions, lui qui compte tout de même 202 rencontres de Bundesliga à son actif.

Cliquez ici pour vous inscrire sur RMC Sport et accéder au match PSG - Maccabi Haïfa.