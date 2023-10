Real Madrid : les Madrilènes ne jurent que par Aurélien Tchouaméni !

La suite après cette publicité

Comment évaluer la première saison d’Aurélien Tchouaméni ? Après avoir coûté un peu plus de 80 millions d’euros aux Merengues il y a un peu plus d’un an, l’ancien Monégasque a livré des prestations plus qu’honnêtes, dans ce rôle de remplaçant de Casemiro, parti à Manchester United. Des performances encourageantes, et cette saison devait être celle de l’explosion. C’est plutôt bien parti. L’international tricolore a d’ailleurs dû attendre le match de ce week-end, face au leader Girona, pour inscrire son premier but avec la tunique merengue.

Il faut dire que cette saison, le Français a gagné en importance dans la hiérarchie. Alors que les Merengues sont en pleine relève générationnelle (Kroos et Modric jouent moins) et que Carlo Ancelotti a misé sur un système avec quatre milieux axiaux, le joueur de 23 ans a pris du galon et répond plutôt bien à cette confiance accordée par Carlo Ancelotti.

La presse est sous le charme

« Le Real Tchouameni », va jusqu’à titrer le quotidien Marca ce dimanche matin.« Mention spéciale pour Aurélien Tchouaméni, qui a brillé face à Girona en tant que pivot de l’équipe. […] Il a confirmé sa domination dans le rôle d’intendant au milieu, en étant ce joueur dominant qu’on avait vu en début de saison dernière mais qui s’était dissipé après le Mondial », peut-on lire dans le journal. « J’ai beaucoup aimé le match de Tchouaméni, il a marqué son premier but avec l’équipe et a fait un match fantastique », expliquait de son côté Carlo Ancelotti après ce duel très important.

« J’ai finalement marqué. J’ai aidé l’équipe à atteindre cet objectif et je suis très heureux du but et de la victoire. C’est un mouvement sur lequel j’ai travaillé à l’entraînement et connaissant Kroos, je savais qu’il allait mettre un bon ballon. C’était un bon but. Tous mes coéquipiers sont très heureux pour moi. Marquer mon premier but pour le Real Madrid est un rêve », a lancé le principal concerné aux médias du club. En Espagne, beaucoup insistent d’ailleurs sur le fait qu’il n’est pas un milieu défensif, mais un joueur qui peut évoluer à un poste plus avancé sur le terrain. Avec un Tchouaméni à ce niveau, le Real Madrid peut envisager l’après-Modric/Kroos avec optimisme…