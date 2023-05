OM : la sortie forte de Christophe Dugarry

Comment juger la saison de l’OM ? Chacun aura son avis, alors que l’avenir d’Igor Tudor est totalement incertain. Les Marseillais vont terminer à la troisième place du classement, mais on connu des échecs en Coupe et en Europe. Christophe Dugarry a tenu à livrer son analyse sur RMC Sport.

La suite après cette publicité

« Il y avait matière à faire beaucoup mieux. Quand je fais le bilan de la saison de l’OM, ce n’est pas un échec total, mais je la trouve ratée. Il y a des moments clés dans une saison: ce match contre Tottenham il faut un nul et où ils perdent dans les derniers moments et ne sont même pas reversés en C3, le match contre Annecy où ils sortent (en Coupe de France) après avoir fait l’exploit contre le PSG, ce match contre Lens où il faut être présent et ils ne répondent pas, ce match de fête qui reste anecdotique mais où il faut montrer les muscles et tu finis tapé par Brest. Si à mon époque on avait raté autant de matchs, notamment à domicile, imposé aussi peu de choses, ça ne se serait pas passé comme ça. Heureusement ça ne s’est pas passé comme ça, les Marseillais ont retrouvé la joie, la fierté de leur équipe… Mais il y avait matière à faire beaucoup beaucoup mieux », a lancé l’ancien attaquant des Bleus.

À lire

Mercato OM : premiers contacts pour une pépite de l’Argentine !