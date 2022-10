Le PSG dément toute existence d'une "armée numérique"

Ce mercredi après-midi, Mediapart a publié une enquête visant le Paris Saint-Germain, coupable d'avoir contacté une agence de communication dans le but de lancer des opérations sur les réseaux sociaux pour déstabiliser des membres de la direction, des médias et même certains de ses joueurs, dont Kylian Mbappé. Contacté par RMC Sport, le PSG a tenu à démentir toute existence de cette tentative de fragilisation.

«Le PSG est une marque mondiale et s'engage en permanence avec des agences de médias sociaux du monde entier - locales et internationales - pour promouvoir et célébrer l'excellent travail du club, de ses collaborateurs et de ses partenaires - comme toutes les entreprises. Le club n'a jamais contracté une agence pour porter atteinte à une personne ou à une institution», a déclaré le club de la capitale.