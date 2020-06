Juventus : Maurizio Sarri s'en prend à Quique Setién

La Juventus et le FC Barcelone auraient trouvé un accord pour un échange entre Arthur (23 ans) et Miralem Pjanic (30 ans). Le milieu brésilien du Barça débarquerait à la Juve contre un chèque estimé à 70 millions d'euros et l'ancien Lyonnais arriverait chez les Blaugranas moyennant 60 millions d'euros. Une opération clinquante entre les deux clubs qui devrait être officialisée avant le 30 juin. Présent en conférence de presse avant la rencontre de Serie A entre la Juve et Lecce (vendredi à 21h45), Maurizio Sarri s'est montré peu loquace sur le sujet.

« Je ne connais pas la situation de Pjanic mais nous comptons pleinement sur lui. Arthur est un joueur de Barcelone, cela ne serait pas très correct que je commence à en parler. Je n'ai pas apprécié quand le manager de Barcelone a parlé de Pjanic. Pjanic est indiscutable sur le plan sportif, s'il est vendu ce sera pour d'autres raisons, » a ainsi commenté Sarri. Le technicien italien en a donc profité pour adresser quelques messages tout en confirmant son attachement à son milieu de terrain bosnien.