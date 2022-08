Monaco : Kevin Volland aimerait revenir en Bundesliga

Déclassé à Monaco où il a disputé 2 matches sur ce début de saison mais comptabilise toujours zéro minute en Ligue 1, Kevin Volland pourrait animer la fin de mercato au cours des prochains jours. Selon les informations de Transfermarkt, l'attaquant allemand ne serait pas fermé à un départ en direction de la Bundesliga.

Ne disposant pas forcément de touches pour le moment, le joueur de 30 ans pourrait néanmoins faire bouger Hoffenheim son ancien club qui est l'option la plus crédible. Passé au sein du TSG entre 2011 et 2016, Kevin Volland y est devenu international allemand (15 capes, 1 point) avant d'aller au Bayer Leverkusen puis à Monaco.

