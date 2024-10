Real Madrid : le coup de rage de Jude Bellingham !

Cet été, lorsque l’on parlait des potentielles "victimes" de l’arrivée de Kylian Mbappé à Madrid, on évoquait surtout le nom de Rodrygo. Mais désormais, après plusieurs mois de compétition, on constate que la présence du Bondynois porte préjudice à un autre joueur : Jude Bellingham. Bien sûr, Mbappé n’en est pas responsable, mais sa présence a poussé Carlo Ancelotti à changer son utilisation de l’Anglais.

Bien plus loin de la surface que lors de sa brillante saison 2023/2024, souvent exilé sur un côté, l’ancien du Borussia Dortmund traîne son spleen sur la pelouse. Cette saison, il n’a toujours pas marqué le moindre but, alors qu’il avait déjà dépassé la dizaine de réalisations à ce stade de la saison l’an dernier. Ces dernières semaines, la presse espagnole évoquait déjà un certain agacement de l’Anglais…

Bellingham l’a vraiment mauvaise

Et voilà que Relevo en dit un peu plus… Selon le sérieux média espagnol, Jude Bellingham était fou de rage après le Clasico. Il a quitté le Bernabéu en étant particulièrement bouillant, à cause du résultat forcément mais surtout à cause de sa prestation et de son utilisation par Carlo Ancelotti. Sa participation dans le jeu merengue face aux Catalans a été presque inexistante, avec 13 passes réalisées et aucun danger créé dans les derniers mètres.

Le jour et la nuit, par rapport à ce qu’il pouvait proposer sur le terrain l’an dernier. Si certains redoutaient un problème avec Vinicius Jr suite à l’arrivée de Mbappé, c’est donc avec Bellingham qu’il semble y avoir de sérieuses complications. Un dossier compliqué que va devoir gérer Carlo Ancelotti sous peine de voir la situation s’envenimer sérieusement…