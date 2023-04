Les 10 joueurs gratuits que veut signer le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Lionel Messi risque d’être le grand nom de l’été à Barcelone. Le Barça ne s’en cache plus : l’objectif de la direction est de rapatrier Lionel Messi, et les travaux pour pouvoir recruter l’Argentin ont déjà démarré. Une opération difficile sur le plan financier, sachant que le leader de la Liga est un peu en galère de ce côté là, mais possible, notamment parce que la volonté des deux camps est de se retrouver.

En plus de l’Argentin, le FC Barcelone aurait aussi conclu les arrivées de deux autres joueurs libres de tout contrat en juin prochain : le défenseur de l’Athletic Íñigo Martínez, ainsi que le milieu de terrain de Manchester City İlkay Gündoğan. Trois potentielles recrues auxquelles viendront sûrement s’ajouter d’autres noms, eux aussi libres, comme l’indique Sport.

Du beau monde

En plus des trois joueurs mentionnés ci-dessus, il y a 7 autres joueurs bientôt libres qui sont dans le viseur du FC Barcelone. Il y a N’Golo Kanté notamment, qu’on ne présente plus. Autres Français sur la shopping list barcelonaise : l’attaquant Marcus Thuram (Gladbach) ainsi que le défenseur central Evan Ndicka (Francfort). De quoi renforcer le petit contingent tricolore déjà présent à Barcelone.

Le Belge Youri Tielemans (Leicester) est aussi visé par le Barça, tout comme Naby Keïta (Liverpool). Il y a aussi le gros coup Marco Asensio (Real Madrid), même si ce dernier a de fortes chances de rempiler avec le Real Madrid. Enfin, on retrouve Wilfried Zaha (Crystal Palace). L’ailier international ivoirien fera partie des bons coups de l’été, et est aussi sur les tablettes de l’OM comme révélé en exclusivité par nos soins. Affaires à suivre…