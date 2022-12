OM : Dimitri Payet, surprise de la seconde partie de saison ?

La suite après cette publicité

Décisif contre Sassuolo et auteur d’un petit bijou face à Nîmes, Dimitri Payet confirme son retour en grâce lors de cette préparation hivernale. Déclassé, pour ne pas dire mis au placard, par Igor Tudor lors de la première partie de saison, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille ne veut rien lâcher et compte bien revenir sur le devant de la scène. Auteur de six petites titularisations seulement depuis le début de saison (cinq en Ligue 1, une en Ligue des champions), l’ancien de West Ham, Nantes ou encore Saint-Etienne n’a pas dit son dernier mot.

Absent lors des derniers matches importants de l’OM, notamment au Parc des Princes face au PSG, ou en Ligue des Champions à Francfort et contre Tottenham, Payet s’était malgré tout illustré juste avant la Coupe du monde 2022 en offrant aux supporters marseillais une entrée fracassante face à l’AS Monaco. Fort de deux passes décisives et grand artisan du succès arraché (3-2) par les Olympiens en terres monégasques, l’international français (38 sélections, 8 buts) avait ainsi fait part de toute sa détermination. Qu’importe les rumeurs de possibles relations glaciales avec son nouvel entraîneur.

Payant avant tout les ambitions tactiques de Tudor, le numéro 10 de l’OM a donc rongé son frein, sans démissionner. À raison puisque le visage de l’attaque phocéenne devrait considérablement changer après le Mondial, notamment avec le départ de Luis Suarez pour Almeria, celui attendu de Gerson, et surtout la grave blessure d’Amine Harit, touché aux ligaments du genou gauche. Sous la contrainte de finances resserrées, les hautes sphères olympiennes regardent, certes, au-delà des frontières françaises pour se renforcer, notamment en Italie mais l’idée d’un renfort interne n’est pas totalement dénuée de sens.

Comment alors ne pas penser à Dimitri Payet, très en vue, notamment, lors du récent stage à Marbella. « Notre orientation sur la seconde partie de saison, c’est qu’il doit être un joueur important sur les positions offensives », précise dans cette optique à L’Equipe une source interne au club. « Dans sa mentalité, son attitude, on ressent une véritable détermination. Les minutes entre attaquants vont être réparties différemment, et Payet, avec son style plus créatif, pourra exister sur certains types de match. C’est cette balance globale qui compte ». Le message est clair, Dimitri Payet risque bien d’avoir un tout autre rôle lors de la seconde partie de saison. Premier élément de réponse le 29 décembre prochain face à Toulouse.