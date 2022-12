Mercato : ça bouge à l’OM !

La suite après cette publicité

Sur la Canebière, outre le rêve Cristiano Ronaldo, le marché des transferts est souvent à l’origine de nombreux mouvements. Symbole de cette activité marseillaise, le dernier mercato estival où les dirigeants phocéens avaient pu se targuer de douze arrivées (Sanchez, Harit, Suarez, Tavares, Clauss, Veretout, Kaboré, Mbemba, Bailly, Gigot, Touré et Blanco). Sans parler des quatorze départs… avec Saliba, Lirola, Milik, Bakambu, Radonjic, Strootman, Peres, De la Fuente, Amavi, Mandanda, Caleta-Car, Luis Henrique, Kamara ou encore Alvaro.

À l’aube de nouvelles négociations et nourrissant de grandes ambitions pour la seconde partie de saison, les hautes sphères olympiennes, limitées financièrement, réfléchissent donc aux meilleures opportunités pour renforcer un groupe, pointant actuellement au pied du podium de la Ligue 1. Avant de croiser le fer avec le Toulouse Football Club, le 29 décembre prochain, plusieurs dossiers sont donc sur la table. Dans le sens des départs, tout d’abord, l’OM est toujours au cœur d’une partie de poker concernant Gerson (25 ans).

Elément déterminant de la marge de manœuvre, ou non, des Marseillais lors du mercato hivernal, le Brésilien est toujours dans le flou. S’entraînant à part, Gerson souhaite toujours revenir à Flamengo, mais le vainqueur de la dernière Copa Libertadores ne veut pas s’aligner sur les demandes de l’OM et semble même prêt à abandonner le dossier. Alors que les deux clubs étaient tout proches d’un accord autour d’une enveloppe totale de 15 M€, reste désormais à savoir si le milieu phocéen quittera, ou non, les siens. Une chose est sûre, son avenir guidera, à coup sûr, les manœuvres olympiennes.

Toujours dans le sens des départs, les dirigeants phocéens souhaiteraient, par ailleurs, obtenir un prêt pour Isaak Touré, arrivé du Havre en juillet dernier, et Konrad De La Fuente, décevant du côté de l’Olympiakos. Pour le reste, l’OM, dépendant de ses finances et des possibles départs, s’active malgré tout, également, pour renforcer son effectif, qui plus est après la grave blessure d’Amine Harit, qui s’est rompu trois ligaments du genou gauche à Monaco (3-2), le 13 novembre dernier. À ce titre, le club phocéen est toujours très chaud à l’idée de s’offrir l’une des très belles révélations du Mondial 2022.

L’OM vise des prêts pour remplacer Harit !

Comme nous vous le révélions dernièrement, l’OM apprécie particulièrement Azzedine Ounahi, milieu de l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1, qui a disputé 14 matches avec le SCO cette saison. Cependant, les Marseillais auront fort à faire puisque c’est bien le Napoli qui semble tenir la corde dans ce dossier. Enfin, pour pallier la longue indisponibilité d’Amine Harit, absent jusqu’en fin de saison, l’OM réfléchit à deux solutions de prêt. En premier lieu, Ruslan Malinovskyi.

Déjà pisté ces derniers mois, le joueur de l’Atalanta Bergame, âgé de 29 ans, est à nouveau dans le viseur marseillais. Titularisé qu’à cinq reprises en quatorze apparitions de Serie A (1 but, 2 passes décisives), l’Ukrainien est malgré tout lié au sort de Gerson. Par ailleurs, si la presse catalane affirmait, de son côté, que l’OM faisait également partie des courtisans du milieu offensif du Standard de Liège, Nicolas Raskin, le club phocéen suit toujours de près Jérémie Boga. Comme nous vous le révélions également, Longoria et son staff ne seraient pas contre l’idée de se faire prêter l’ancien joueur de Sassuolo qui connaît des débuts contrastés dans la cité lombarde.

L’avenir de Bamba Dieng incertain ?

Autre élément olympien concerné par le mercato hivernal : Bamba Dieng. Proche de la sortie lors de la dernière fenêtre estivale, le Sénégalais continue d’attiser les convoitises. Selon nos informations, beaucoup d’agents gravitent d’ailleurs actuellement autour du joueur avec l’objectif de le voir quitter Marseille dès cet hiver, probablement vers l’Angleterre. Poussé vers la sortie il y a six mois et toujours amer, l’attaquant de 22 ans hésite ainsi à prolonger son aventure dans la cité phocéenne. Une chose est sûre, les dossiers sont nombreux pour la direction marseillaise et l’objectif reste le même : bâtir l’effectif le plus compétitif malgré une enveloppe globalement restreinte.