OM : l’entrée fracassante de Dimitri Payet

Malgré tout ce que peut dire Igor Tudor de bien sur Dimitri Payet, les faits sont là. Le Croate ne compte pas vraiment sur le meneur de jeu français. Il le fait tout de même entrer quelquefois, souvent en fin de match. Mais depuis sa titularisation à Strasbourg, il semble plus en jambes.

Rien ne prédestinait Dimitri Payet à être l’un des héros de cette confrontation entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille ce dimanche soir à Louis II. Pourtant, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Amine Harit, sorti sur une blessure qui semble grave et qui devrait lui faire rater la Coupe du Monde, a permis l’entrée sur le pré de Payet peu après l’heure de jeu (62e).

Deux passes décisives en trente minutes

Il n’aurait peut-être pas été utilisé ce soir sinon, ou alors pas si tôt. Mais ce fut le cas. D’abord, il a semblé peu impliqué, n’effectuant pas beaucoup de courses, ratant quelques passes faciles pour lui. Mais il s’est mis en route. Il est venu décrocher pour chercher des ballons et a fait des efforts pour se retrouver dans la surface adverse. C’est ainsi qu’il a offert sa première passe décisive de la soirée pour Veretout (83e). C’était seulement l’égalisation.

Mais l’OM de Tudor ne voulait pas s’arrêter là et la fin de match a été 100% Payet. Il s’est déchiré, a sprinté et a été arracher un coup franc. Le quatrième arbitre expliquait qu’après cela, ce serait terminé. Mais il a suffi d’un coup de patte de Payet et d’un bout de crâne de Kolasinac pour arracher une victoire quasi inespérée (3-2). Et quand on a demandé si ce n'était pas la meilleure entrée en jeu de Payet cette année, Tudor répondait : « je suis d'accord. Tous les joueurs ont été décisifs. C'était un match dur, il pouvait basculer de chaque côté. C'est une équipe avec des joueurs forts. On y a cru jusqu'au bout ce soir. Les joueurs entrés en cours de match ont vraiment donné le maximum. C'est une belle nouveauté pour cette année» Cette fois, c’était bien son soir.