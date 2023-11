L1 : Toulouse accroche Lille, Lorient chute à Clermont, belle opération pour Metz

Après la victoire éclatante du PSG (3-0) et le nul décevant de l’AS Monaco (0-0), la 12e journée de Ligue 1 se poursuivait, ce dimanche, avec trois rencontres programmées à 15 heures. Cinquième au coup d’envoi, le LOSC affrontait Toulouse, héroïque contre Liverpool en milieu de semaine. Plutôt dominateurs malgré un premier acte pauvre en occasions, les Lillois parvenaient à débloquer la situation grâce à une tête de Yoro (1-0, 30e). Au retour des vestiaires, les Dogues poussaient pour faire le break mais Restes laissait les siens en vie (60e). D’une tête bien placée, Dallinga égalisait finalement quelques instants plus tard (1-1, 65e). Le score n’évoluait plus et le TFC préservait un bon point. Dans les autres rencontres de l’après-midi, Clermont s’est rassure (1-0) contre Lorient.

Malgré une nette domination dans le premier acte, les Auvergnats butaient sur un Mvogo impérial. Le dernier rempart lorientais déviait ainsi le tir de Keita sur son poteau (5e) avant de s’opposer aux tentatives d’Allevinah (24e) et Nicholson (37e). En seconde période, les Clermontois, toujours aussi dominateurs, ouvraient logiquement le score sur un pénalty de Nicholson (1-0, 69e) et s’offrait une deuxième victoire en championnat. De son côté et au terme d’un match animé, Metz est venu à bout (3-1) du FC Nantes. Si Van den Kerkhof ouvrait rapidement le score (1-0, 3e), Simon réveillait les Nantais dans la foulée (11e). Coupables de nombreuses largesses défensives, le FCN craquait finalement une deuxième fois face à Elisor (2-1, 28e). Après la pause, Asoro parachevait la victoire des siens (3-1, 84e). Au classement, le LOSC passe 4e, juste devant le Stade de Reims. Clermont stagne à la 17e place. Metz remonte au 11e rang.

Tous les résultats de 15 heures

Lille 1-1 Toulouse : Yoro (30e) / Dallinga (65e)

Clermont 1-0 Lorient : Nicholson (69e, sp)

Metz 3-1 Nantes : Van den Kerkhof (3e), Elisor (28e) et Asoro (84e) / Simon (11e)