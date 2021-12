ASSE : Julien Sablé croit toujours au maintien

Avec seulement 12 points glanés en 18 journées disputées, l'AS Saint-Etienne pointe à la dernière place de Ligue 1 après sa défaite sur la pelouse de Reims (2-0) et laisse l'opportunité à Metz (19e, réception de Lorient) et Clermont (18e, déplacement à Angers) de prendre de l'avance au classement. Néanmoins, après le revers à Auguste-Delaune, l'entraîneur des Verts Julien Sablé, intérimaire depuis la mise à pied de Claude Puel la semaine passée, considère que son équipe a les qualités nécessaires pour garder sa place dans l'élite, que le club du Forez connaît depuis la saison 2004/2005.

«Saint-Etienne est en grande difficulté et en danger, a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre, avant de poursuivre. Je suis très triste par rapport à l'investissement des garçons, qui à ce jour, n'ont jamais lâché. Je ne vais pas accabler ce groupe, il y a 50 points en jeu encore et il y a un grand club en danger. On ne lâchera jamais rien, c'est dans l'ADN de ce club. (...) On est en convalescence, ce n'est pas un changement d'entraîneur ou de système, il faut trouver de la solidité et de la sérénité. Ce groupe a la qualité pour se maintenir».