Pablo Sarabia : «Luis Enrique a une magnifique manière de construire une équipe»

Pablo Sarabia s’épanouit désormais sous les couleurs d’Al Arabi, où il découvre un nouveau cadre de vie et un championnat en pleine croissance. Installé à Doha, l’international espagnol s’est confié à Foot Mercato sur son arrivée au Qatar, son adaptation au football local et ce nouveau défi loin de l’Europe. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain est également revenu sur son passage remarqué dans la capitale, ses souvenirs forts au sein du vestiaire parisien et les temps marquants de son aventure au PSG.

«C’était le moment de changer la routine»

Foot Mercato : comment s’est passée ton intégration au Qatar ?

Pablo Sarabia : la routine est très facile avec ma ici. Tout est très facile. Vous trouvez tout ce que vous voulez. Je pense qu’il faut vraiment profiter de ces moments-là. C’est important pour ma famille et pour mes enfants. Je pense que cette opportunité est formidable pour profiter de la vie.

FM : comment juges-tu le développement du championnat qatari ici ?

PS : je pense qu’on est en train d’améliorer beaucoup de choses. Je sais qu’il y a beaucoup de questions sur le football au Qatar, notamment sur le rythme des matchs. Je pense qu’on est en train d’augmenter beaucoup le rythme des matchs. Beaucoup de joueurs sont venus ici pour améliorer le jeu. Mais pas seulement les joueurs, les kinés, les docteurs et toutes les personnes qui sont ici aident la ligue à progresser.

FM : en termes de passion, comment trouves-tu l’engouement pour le football à Doha ?

PS : la société qatarie aime bien le football, mais c’est un pays petit. Pour cette raison, il est difficile d’avoir des grands stades remplis. Ils ne sont pas trop supporters (comme en Europe, ndlr), mais les citoyens ici restent très fanatiques de football. On essaye d’avoir beaucoup de supporters et de les faire venir au stade.

FM : pourquoi as-tu pris la décision d’aller au Qatar ?

PS : les joueurs passent différents moments dans leur carrière. C’était le moment de changer un peu la routine, le manière de jouer la compétition et c’était le parfait moment pour venir ici pour ma famille, pour profiter de mes enfants. Je suis un joueur avec ambition et je préfère venir ici avec beaucoup d’énergie et beaucoup de rythme pour d’améliorer tout le monde. Je ne viens pas ici seulement pour moi. Je ne vois pas le football comme ça. J’ai décidé de venir ici pour améliorer et pour continuer à profiter de football.

«J’ai plein de bons souvenirs au PSG»

FM : quelle a été ta réaction lorsque le PSG a gagné la Ligue des champions ?

PS : j’étais très heureux, vraiment heureux pour le PSG, parce que quand j’étais là-bas, je me sentais bien. On a essayé de gagner la Ligue des champions, on est arrivé en finale, c’était très dur parce qu’on a perdu contre le Bayern Munich. L’année dernière, j’ai parlé avec Luis Enrique, avec le staff et avec les personnes qui travaillent là-bas pour leur montrer que j’étais content qu’ils aient gagné cette Ligue des champions. Ils ont travaillé beaucoup, toujours avec le même objectif. J’étais aussi heureux pour le président (Nasser, ndlr) qui est une magnifique personne. Ils méritaient tous de gagner.

FM : comment juges-tu ton expérience au Paris Saint-Germain ?

PS : j’étais très heureux là-bas, je suis content de mes moments là-bas parce que j’ai joué avec beaucoup de joueurs qui sont très importants dans le monde de football. J’ai beaucoup d’amis là-bas. Les supporters sont incroyables. J’ai passé de bons moments avec ma femme et ma mère. Tout le monde là-bas. J’ai senti que les supporters étaient vraiment derrière le Paris Saint-Germain. Et c’est pour ça que quand tu es dans un club comme ça, tu vas tout faire pour le club. J’étais très heureux et j’ai gardé plein de souvenirs dans ma tête. J’ai mémorisé les moments que j’ai passés là-bas.

FM : quels ont été tes meilleurs moments et souvenirs sous le maillot du PSG ?

PS : les meilleurs moments sont ceux quand on a gagné les coupes, le Trophée des champions et tous les titres, parce que j’adore gagner des trophées. Mais le meilleur souvenir, c’est quand on a gagné dans notre stade contre Dortmund avant la pandémie. C’était incroyable. On a joué sans rien, sans personne dans le stade. Tout le monde nous a attendus à l’extérieur du Parc des Princes. On a tous profité ensemble. Ce moment était incroyable. J’espère que jamais je vais oublier cela. Je remercie tous les supporters du PSG de m’avoir fait vivre un moment comme celui-ci.

FM : beaucoup d’anciens joueurs du PSG ont signé au Qatar, as-tu des contacts réguliers avec Abdou Diallo, Julian Draxler, Presnel Kimpembe ou encore Marco Verratti ?

PS : je jouais avec Abdou Diallo au début de la saison (désormais prêté à Al Duhail, ndlr). Je parle beaucoup avec Verratti. J’ai encore beaucoup d’amis à Paris. Je suis content qu’ils soient ici parce qu’ils vont profiter de la vie.

FM : Fabian Ruiz a réalisé une énorme saison avec le PSG après avoir été critiqué à ses débuts à Paris. Cela doit te faire plaisir…

PS : il mérite ça parce que je connais Fabian depuis longtemps. Et pour ça, je sais qu’il mérite toutes ces reconnaissances, pas seulement du club ou des supporters, mais de tout le monde. En Espagne aussi, tout le monde méritait de savoir qu’il était très bon. Il mérite toutes les choses qui lui sont arrivées comme la Champions League. Il est un bon ami. Je pense qu’il est une très bonne personne. Et c’est aussi un très bon joueur.

FM : comment décrirais-tu Luis Enrique en tant qu’homme et en tant qu’entraîneur ?

PS : il est une très bonne personne. Il a passé un moment difficile avec sa famille. Il a fait plein de grandes choses dans sa carrière. C’est un entraîneur avec beaucoup de caractère. Il est très intelligent. Il sait lire les matchs et toutes les différentes situations pour gagner. C’est très important pour un entraîneur comme ça. Je pense qu’il a une manière magnifique de construire l’équipe, parce qu’il a une idée, et tous les joueurs qui viennent au PSG, veulent jouer avec cette idée. C’est très important pour le coach, il respecte tous les joueurs et toutes les choses dans la vie d’un groupe. Peu importe les joueurs qu’il a, le plus important, c’est le groupe. Et ce sont pour ces raisons qu’il est un très bon coach.