FC Barcelone : Antoine Griezmann pourrait faire les frais du plan Laporta !

Depuis qu’il a été élu président du FC Barcelone, pour la deuxième fois de sa carrière, Joan Laporta est au coeur de toutes les interrogations. L’homme qui a fait venir Ronaldinho en Catalogne a un chantier immense devant lui. Son objectif ? Redorer le blason culé et refaire du Barça une terreur de la scène européenne. Depuis plusieurs jours, la presse espagnole ne cesse d’ailleurs d’évoquer le plan de Laporta pour le prochain mercato blaugrana.

Et si Erling Haaland et David Alaba font figure de cibles prioritaires pour ce qui concerne le rayon arrivées, le volet « départs » sera également suivi avec attention. D’autant que plusieurs Français pourraient faire partie des joueurs invités à plier bagage. Le cas de Samuel Umtiti a déjà été évoqué, mais AS annonce que la volonté de recruter une pointure au poste d’avant-centre pourrait mettre un terme à l’aventure catalane d’Antoine Griezmann.

Griezmann victime collatérale ?

Le quotidien assure que l’ancien dirigeant de Valence et nouveau bras droit de Laporta, Mateu Alemany, aura comme première mission à gérer le cas Griezmann. La donne est simple : le Barça n’a pas les moyens de se payer une star comme Haaland sans vendre. Recruté en 2019 pour 120 M€, Griezmann pourrait donc être l’un des rares éléments à rapporter un beau chèque. Lié au Barça jusqu’en 2024, l’international tricolore (86 sélections, 33 buts) a vécu des débuts très difficiles chez les Culés.

Entre un accueil très mitigé du vestiaire et des prestations souvent critiquées, le natif de Mâcon est loin de faire l’unanimité au Camp Nou. Hier, après le match nul concédé face au PSG, l’ancien Colchonero a d’ailleurs reconnu qu’il a eu quelques soucis en ce sens. « C’est vrai que des fois c’est sur le banc, des fois 90 minutes. Je suis au service du collectif, comme toujours. Je suis là pour tout donner. Avec Koeman et les joueurs du vestiaire, ça va beaucoup mieux. On essaye de bien préparer la fin de la saison. » Mais s'il se dit aujourd'hui heureux au Barça, pas sûr que cela pèse lourd face aux ambitions de Laporta.