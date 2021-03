FC Barcelone : les ambitieux plans mercato de Joan Laporta

La suite après cette publicité

Le match était à peine terminé que la presse espagnole basculait déjà sur la préparation de la saison prochaine. Cela a été le cas de Catalunya Radio. Le coup de sifflet final venait de retentir et il était déjà temps de se projeter sur le futur mercato estival. Il faut dire qu'avec un nouveau président fraîchement élu, Joan Laporta, il y a déjà beaucoup de nouvelles histoires à raconter. Plusieurs noms ont été énoncés comme des cibles clairement établies. On retrouve bien évidemment Eric Garcia, le défenseur espagnol de Manchester City, dont il est déjà certain qu'il ralliera la Catalogne l'été prochain. Laporta respectera l'accord scellé en octobre dernier par la précédente direction.

Autre défenseur mentionné, David Alaba. En fin de contrat avec le Bayern Munich, l'international autrichien est l'objet d'une cour assidue de la part des plus grands clubs européens. Son souhait numéro 1 est de découvrir la Liga. Real Madrid ou FC Barcelone, c'est la bataille qui se joue. Laporta aurait clairement demandé aux représentants du joueur de 28 ans de repousser les autres offres pour privilégier le FC Barcelone, qui a plus que jamais besoin de sang neuf dans sa défense.

David Alaba a un avantage, celui d'être libre. C'est le cas également de Sergio Agüero, à qui le Barça aurait déjà formulé une offre. De même, si Ronald Koeman restait l'entraîneur du club, alors il chercherait encore à attirer Memphis Depay, libre lui aussi en juin prochain. Mais ces deux attaquants ne sont pas la priorité de Joan Laporta. Ce dernier veut frapper un grand coup malgré la situation économique délicate du club, qu'il souhaite atténuer avec l'émission d'obligations.

L'obsession Haaland

L'obsession de Laporta se nomme Erling Haaland. Pour lancer efficacement son nouveau mandat et redonner du lustre à l'attaque blaugrana, « Haaland a une clause de 75 millions d'euros pour cet été plus les commissions de l'agent (Mino Raiola, ndlr) et du père, il y en a au moins pour environ 100 millions d'euros », a expliqué le journaliste Oriol Domènech lors de l'émission « LaTdT » sur Catalunya Radio. Selon le journal As, Laporta veut jouer de sa proximité avec Mino Raiola, avec lequel il entretient de bonnes relations.

Pour réaliser son plan, le nouveau président sait qu'il devra vendre pour libérer de la masse salariale. Première victime désignée, Philippe Coutinho, 28 ans, sous contrat jusqu'en 2023. Deuxième sacrifié possible, le Français Antoine Griezmann, mais ce dernier bénéficierait aujourd'hui du soutien du vestiaire, et n'a surtout aucune envie de partir, quand bien même plusieurs éléments offensifs arriveraient. Le mercato estival s'annonce agité à Barcelone.