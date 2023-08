Milan, Inter : San Siro ne sera pas détruit

Cette nouvelle devrait réjouir les supporters milanais. La Gazetta dello Sport informe ce mercredi que le projet de déconstruction de San Siro, stade mythique accueillant les rencontres de l’Inter Milan et de l’AC Milan depuis des décennies, a été définitivement entériné. `

La suite après cette publicité

À l’origine, une nouvelle enceinte devait voir le jour en lieu et place de l’actuelle arène milanaise mais le projet s’est heurté à la réticence de la Commission régionale du patrimoine culturel de Lombardie qui considère le stade de San Siro comme un monument d’importance historique. Toutefois, San Siro pourrait être modernisé et restructuré bien que les deux pensionnaires lombards aient déclaré « qu’il n’était pas possible d’adapter l’installation existante aux exigences réglementaires actuelles ». Toutefois, les deux clubs sont d’ores et déjà à la recherche d’un nouveau lieu pour ériger leurs nouvelles installations. Côté Inter, celles-ci devraient voir le jouer à Rozzano tandis que San Donato Milanese semble être privilégié pour l’AC Milan.