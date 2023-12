OL : Pierre Sage explique le déblocage collectif contre Lens

Toujours à la dernière place du Championnat après une nouvelle défaite sur la pelouse du RC Lens (2-3), l’Olympique Lyonnais a pourtant produit du mieux dans le jeu, avec un 4-2-3-1 mis en place par Pierre Sage qui aura été satisfaisant pour la suite. En conférence de presse, avant un match à rejouer plus qu’important contre l’Olympique de Marseille, l’entraîneur intérimaire de l’OL a expliqué le déblocage des joueurs rhodaniens et espère que cela soit bénéfique pour réussir à faire un résultat au Vélodrome.

Ça s’est joué sur le fait de les libérer, de pouvoir jouer avec des décisions qui sont les leurs dans certaines situations. On a ciblé des éléments par rapport à l’adversaire qu’on rencontre. C’est leur décision de le faire ou pas. Ils ont mis en pratique de manière collective. Les joueurs ont pris une forme de plaisir. L’envie d’y retourner y est et l’idée est que chaque match soit l’occasion pour eux de remettre ça en place. On a fait un pas en avant mais l’idée est d’en faire d’autres (…) À Marseille, on a comme devoir de confirmer la bonne performance à Lens dans le jeu, mais sans le résultat. Il faut bien jouer et gagner, a-t-il lâché devant les médias. Réponse ce mercredi soir, au Vélodrome (21 heures).